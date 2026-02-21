James Cameron otwarcie krytykuje potencjalne przejęcie Warner Bros. przez Netflix, a Ted Sarandos nie kryje oburzenia

Model biznesowy Netflixa jest bezpośrednio sprzeczny z biznesem produkcji i dystrybucji kinowej, który zatrudnia setki tysięcy Amerykanów. Jest więc sprzeczny z modelem biznesowym Warner Brothers, jednego z nielicznych pozostałych dużych studiów filmowych. USA może nie być już liderem w produkcji samochodów czy stali, ale nadal prowadzi w filmie. To się zmieni na gorsze. Proponowana sprzedaż Warner Bros. Discovery Netflixowi będzie katastrofalna dla przemysłu kinowego, któremu poświęciłem całe życie. Oczywiście moje filmy trafiają też na rynek wideo, ale moją pierwszą miłością jest kino.