Z Archiwum X oficjalnie powróci. Pierwsze szczegóły rebootu serii science fiction

Disney potwierdził, że kultowy serial powróci w zupełnie nowej odsłonie.

Kultowe Z Archiwum X ponownie powróci na mały ekran, choć tym razem w nowej formie. Platforma Hulu, która należy do Disneya, oficjalnie zamówiła odcinek pilotażowy nowej wersji serialu, za który odpowiada Ryan Coogler. Reżyser i scenarzysta znany z pracy przy Czarnej Panterze i Grzesznikach tym razem zmierzy się z legendą telewizyjnego science fiction. Z Archiwum X – Disney zamówił pilotażowy odcinek rebootu serialu Główną rolę w pilocie zagra Danielle Deadwyler. Aktorka wcieli się w jedną z kluczowych postaci, natomiast obsada drugiego głównego bohatera nie została jeszcze ujawniona. Fabuła skupi się na dwójce utytułowanych, lecz zupełnie różnych agentów FBI, którzy trafiają do zamkniętej przed laty komórki zajmującej się sprawami niewyjaśnionych zjawisk. Ich współpraca ma przerodzić się w nieoczekiwaną więź.

Za projekt odpowiada należące do Cooglera studio Proximity Media. Twórca nie tylko napisze scenariusz pilota, lecz także stanie za kamerą i będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Showrunnerką została Jennifer Yale, a w gronie producentów znalazł się również Chris Carter, twórca oryginalnej serii. Produkcją zajmą się Onyx Collective oraz 20th Television. Coogler pozostaje obecnie związany długoterminową umową telewizyjną z Disneyem. Pierwsze informacje o planowanym reboocie pojawiły się w 2023 roku, kiedy Chris Carter ujawnił, że Coogler zgłosił się do niego z pomysłem odświeżenia marki i wprowadzenia bardziej zróżnicowanej obsady. Od tamtej pory projekt pozostawał w cieniu, choć sam reżyser kilkukrotnie sugerował w wywiadach, że prace trwają.

W rozmowie z Variety w październiku 2025 roku Coogler podkreślał osobisty charakter przedsięwzięcia: Tak jak moja relacja z Rockym była związana z moim tatą, tak Z Archiwum X jest czymś, co łączy mnie z mamą. Moja mama znaczy dla mnie wszystko, więc to dla mnie bardzo ważny projekt. Chcę zrobić to dobrze, z szacunkiem dla niej i dla fanów. Przeczytała już część materiałów, które napisałem, i jest bardzo podekscytowana. Nowa wersja będzie pierwszym pełnoprawnym rebootem serialu, który pierwotnie emitowano w latach 1993 do 2001. Produkcja powróciła już wcześniej na antenę, kiedy Fox wznowił ją na dwa dodatkowe sezony w 2016 i 2018 roku z udziałem Gillian Anderson i Davida Duchovny’ego. Powstały również dwa filmy kinowe. Na ten moment nie ogłoszono, by którekolwiek z dawnych gwiazd miały pojawić się w nowej odsłonie. Hulu nie podało oficjalnej daty premiery serialu. Nowe Z Archiwum X trafi w Polsce na platformę Disney+.

