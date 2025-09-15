Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light to nie Hitman w smokingu. Twórcy rozwiewają wątpliwości

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 13:40
Nie możemy po prostu nałożyć nowej skórki na grę Hitman i nazwać jej Bondem”.

Na początku września IO Interactive zapowiedziało, że 007 First Light będzie mieć największe misje w historii studia. Teraz zespół odnosi się natomiast do obaw, że nadchodząca gra może być jedynie „przerobioną” wersją ich poprzednich projektów. Po pokazach rozgrywki, niektórzy sceptycy kwestionowali, czy nowa interpretacja Jamesa Bonda przez IO Interactive to po prostu Agent 47 w smokingu, ze względu na podobieństwo do systemów znanych z Hitmana.

007 First Light
007 First Light

007 First Light nie będzie tylko „przeróbką” Hitmana

W odpowiedzi na te porównania Rasmus Poulsen, dyrektor artystyczny 007 First Light, oświadczył w wywiadzie dla The Thumb Wars, że IO Interactive nie może po prostu nałożyć nowej skórki na grę Hitman i nazwać jej Bond”.

Mówiąc wprost, nie możemy po prostu nałożyć nowej skórki na grę Hitman i nazwać jej Bondem. Dlatego od tego zaczynamy – taka myśl nawet nie wchodzi w grę. Aby stworzyć doświadczenie w świecie Bonda, ważne jest, by miało ono pewną „rozpiętość”, której wcześniej w studiu nie realizowaliśmy. Głównym filarem rozgrywki ma być „naprawdę kreatywne podejście”. W przypadku Bonda oznacza to z pewnością szersze doświadczenie, niż to, co do tej pory robiliśmy.

Choć elementy charakterystyczne dla poprzednich gier studia, takie jak mechaniki skradania, są obecne, to całościowa filozofia projektowania i twórcze podejście do 007 First Light są różne. Theuns Smit, starszy producent 007 First Light, dodał w rozmowie z GamesRadar+, że IO Interactive znacząco rozszerzyło swoje kadry, wprowadzając „świeże spojrzenie” i „nowe doświadczenie”, co było istotne w rozwoju gry poza schematy Hitmana.

007 First Light ukaże się 27 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/007-first-light-hitman-game-comparisons-reskin-io-interactive/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

