007 First Light to nie Hitman w smokingu. Twórcy rozwiewają wątpliwości

Na początku września IO Interactive zapowiedziało, że 007 First Light będzie mieć największe misje w historii studia. Teraz zespół odnosi się natomiast do obaw, że nadchodząca gra może być jedynie „przerobioną” wersją ich poprzednich projektów. Po pokazach rozgrywki, niektórzy sceptycy kwestionowali, czy nowa interpretacja Jamesa Bonda przez IO Interactive to po prostu Agent 47 w smokingu, ze względu na podobieństwo do systemów znanych z Hitmana.

007 First Light nie będzie tylko „przeróbką” Hitmana

W odpowiedzi na te porównania Rasmus Poulsen, dyrektor artystyczny 007 First Light, oświadczył w wywiadzie dla The Thumb Wars, że IO Interactive „nie może po prostu nałożyć nowej skórki na grę Hitman i nazwać jej Bond”.