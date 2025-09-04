IO Interactive komentuje porażkę MindsEye. Wydawca nadal wierzy w twórców gry

MindsEye zebrało katastrofalne recenzje i jest obecnie najgorzej ocenianą grą 2025 roku w serwisie Metacritic. W połowie lipca produkcja studia Build A Rocket Boy doczekała się co prawda trzeciej aktualizacji, ale to wciąż za mało, by poprawić sytuację. Teraz – po blisko trzech miesiącach od premiery – porażkę wspomnianego tytułu postanowił skomentować wydawca, czyli firma IO Interactive.

Wydawca MindsEye skomentował porażkę gry studia Build A Rocket Boy

Hakan Abrak – prezes IO Interactive – w rozmowie z redakcją IGN ujawnił, dlaczego prowadzona przez niego firma zdecydowała się wydać MindsEye. Zgodnie z przekazanymi informacjami na decyzję o wsparciu studia Build A Rocket Boy wpływ miały interesujące pomysły deweloperów oraz ciekawy projekt świata. Abrak nadal ma nadzieję, że w przyszłości wspomniany zespół będzie mógł pokazać graczom swój potencjał.