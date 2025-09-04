IO Interactive komentuje porażkę MindsEye. Wydawca nadal wierzy w twórców gry

„Mają ogromny potencjał i pracują nad mnóstwem treści”.
MindsEye zebrało katastrofalne recenzje i jest obecnie najgorzej ocenianą grą 2025 roku w serwisie Metacritic. W połowie lipca produkcja studia Build A Rocket Boy doczekała się co prawda trzeciej aktualizacji, ale to wciąż za mało, by poprawić sytuację. Teraz – po blisko trzech miesiącach od premiery – porażkę wspomnianego tytułu postanowił skomentować wydawca, czyli firma IO Interactive.
Wydawca MindsEye skomentował porażkę gry studia Build A Rocket Boy
Hakan Abrak – prezes IO Interactive – w rozmowie z redakcją IGN ujawnił, dlaczego prowadzona przez niego firma zdecydowała się wydać MindsEye. Zgodnie z przekazanymi informacjami na decyzję o wsparciu studia Build A Rocket Boy wpływ miały interesujące pomysły deweloperów oraz ciekawy projekt świata. Abrak nadal ma nadzieję, że w przyszłości wspomniany zespół będzie mógł pokazać graczom swój potencjał.
Cóż, zdecydowanie nie było to łatwe, co nie? Grę przyjęto bardzo chłodno. Nie wyglądało to tak, jak oczekiwali tego twórcy, a także my jako IOI Partners. Obecnie deweloperzy ciężko pracują, aby to zmienić i odzyskać zaufanie graczy. Mają ogromny potencjał i pracują nad mnóstwem treści. Mam nadzieję, że w przyszłości im się uda – przekazał prezes IO Interactive.
Abrak został również zapytany, czy po porażce MindsEye duńska firma nadal zamierza wydawać gry tworzone przez inne studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami IO Interactive chce skupić się przede wszystkim na wydawaniu własnych produkcji. Natomiast przyszłość programu IOI Partners nie została jeszcze ustalona.
