IO Interactive komentuje porażkę MindsEye. Wydawca nadal wierzy w twórców gry

Mikołaj Ciesielski
2025/09/04 13:15
„Mają ogromny potencjał i pracują nad mnóstwem treści”.

MindsEye zebrało katastrofalne recenzje i jest obecnie najgorzej ocenianą grą 2025 roku w serwisie Metacritic. W połowie lipca produkcja studia Build A Rocket Boy doczekała się co prawda trzeciej aktualizacji, ale to wciąż za mało, by poprawić sytuację. Teraz – po blisko trzech miesiącach od premiery – porażkę wspomnianego tytułu postanowił skomentować wydawca, czyli firma IO Interactive.

MindsEye
MindsEye

Wydawca MindsEye skomentował porażkę gry studia Build A Rocket Boy

Hakan Abrak – prezes IO Interactive – w rozmowie z redakcją IGN ujawnił, dlaczego prowadzona przez niego firma zdecydowała się wydać MindsEye. Zgodnie z przekazanymi informacjami na decyzję o wsparciu studia Build A Rocket Boy wpływ miały interesujące pomysły deweloperów oraz ciekawy projekt świata. Abrak nadal ma nadzieję, że w przyszłości wspomniany zespół będzie mógł pokazać graczom swój potencjał.

Cóż, zdecydowanie nie było to łatwe, co nie? Grę przyjęto bardzo chłodno. Nie wyglądało to tak, jak oczekiwali tego twórcy, a także my jako IOI Partners. Obecnie deweloperzy ciężko pracują, aby to zmienić i odzyskać zaufanie graczy. Mają ogromny potencjał i pracują nad mnóstwem treści. Mam nadzieję, że w przyszłości im się uda – przekazał prezes IO Interactive.

Abrak został również zapytany, czy po porażce MindsEye duńska firma nadal zamierza wydawać gry tworzone przez inne studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami IO Interactive chce skupić się przede wszystkim na wydawaniu własnych produkcji. Natomiast przyszłość programu IOI Partners nie została jeszcze ustalona.

Na koniec przypomnijmy, że MindsEye dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Build A Rocket Boy, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja MindsEye – zagrałem, abyście wy grać nie musieli...

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/io-interactive-ceo-says-mindseye-disaster-means-it-remains-to-be-seen-whether-itll-publish-other-studios-games-again

