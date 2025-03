1923, sezon 2 - recenzja 3. odcinków. Zima w Yellowstone nie oznacza stagnacji

Taylor Sheridan kazał nam czekać dwa lata na rozwinięcie wątków zapoczątkowanych w 1923. To spin-off i jednocześnie prequel kultowego Yellowstone, osadzony ponad sto lat wstecz, skupiający się ponownie na rodzinie Duttonów. Raczej nie dorówna wielkością macierzystej produkcji, ba – jakością nie zrównuje się nawet z innym serialem osadzonym w tym uniwersum, 1883. Za mało tu głębi. Mimo to wciąż stanowi solidną produkcję, przede wszystkim dzięki dopracowanemu scenariuszowi i świetnym kreacjom aktorskim.

Zima nadeszła, rzucając bohaterom dodatkowe kłody pod nogi. W pewnym momencie narratorka (którą ponownie jest Isabel May) zauważa, że choć piekło kojarzy się zazwyczaj z palącym gorącem, w jej stronach to właśnie przeszywający mróz jest o wiele bardziej śmiercionośny. Jacob (Harrison Ford) i Cara (Helen Mirren) muszą bronić ziemi przed zapędami kapitalistów, jednocześnie walcząc o przetrwanie. Donald Whitfield (Timothy Dalton), rekin biznesu, nie zamierza ustąpić, dostrzegając w ziemi Duttonów świetną inwestycję (zwłaszcza, gdy poznaje kolejny sposób na jej spieniężenie). Cała nadzieja w powracającym z wojennego frontu Spencerze (Brandon Sklenar), który przemierzył ocean, by wrócić do rodziny i pomóc w kolejnej wojnie – tym razem o zachowanie tożsamości i dziedzictwa.

Bo najważniejsza jest rodzina

Choć 1923 to western traktujący o brutalnej rzeczywistości, paradoksalnie jego najciekawszym wątkiem okazuje się ten romantyczny. Już w pierwszym sezonie najbardziej poruszyła mnie historia Spencera i Alexandry – ich nagła, zaskakująca i dynamicznie rozwijająca się miłość. Uwierzyłem w nią, co uważam za ogromną zasługę aktorów. Brandon Sklenar to w moim odczuciu rodząca się gwiazda. Choć miał już okazję zabłysnąć w It Ends With Us, dopiero u Sheridana otrzymał rolę, która, mam wrażenie, na długo określi jego ekranowe emploi. Jego Spencer nieprzypadkowo stoi w centrum tej historii, będąc zarówno główną nadzieją rodziny, jak i obiektem westchnień kobiety, która porzuca dla niego dostatnie i bezpieczne życie. Emanuje charyzmą tak, że niemal rozsadza nią ekran, choć jego agresja bywa momentami nadmiernie filmowa, bo i słabo uzasadniona. Niemniej to właśnie dynamizm i siła bijąca z tej postaci sprawiają, że 1923 posiada swój unikalny charakter.

W drugim sezonie kluczowa dla fabuły postać Spencera rozwija się dalej, kontynuując swoją podróż do rodziny, lecz tym razem bez ukochanej u boku. Jak radzi sobie Alexandra? Urzędnik decydujący o tym, czy bohaterka może wkroczyć do Nowego Świata, nie wierzy, że jest zamężna – według niego niemożliwe jest, by żona podróżowała sama przez ocean, kisząc się w ciasnej kajucie z innymi osobami. Wprost sugeruje jej, że w Ameryce może skończyć jako prostytutka. Scena z udziałem Julii Schlaepfer, której poświęcono lwią część trzeciego odcinka, jest poruszająca – ukazuje mroczną stronę patriarchalnej, szowinistycznej kultury, która, choć rzekomo troszczyła się o kobiety, w rzeczywistości traktowała je jako istoty drugiej kategorii.

Czas kobiet

Do tej kategorii z pewnością nie należy Helen Mirren, która, jak wino, starzeje się z klasą i emanuje w serialu niebywałą siłą. Jest nie tylko wsparciem dla męża, ale i kobietą, która – gdy sytuacja tego wymaga – potrafi przejąć inicjatywę i chwycić za strzelbę. W jednej ze scen serialu ukazano kontrast między podejściem do zagrożenia u mężczyzn i kobiet. Jacob, celując do pumy, daje jej szansę na opuszczenie terytorium człowieka, zwracając się do niej spokojnie, lecz stanowczo. Nie zabija jej, bo chce w ten sposób pokazać wyższość. W innej scenie Cara bez chwili wahania strzela do zwierzęcia. W surowym, nieprzyjaznym świecie, zdominowanym przez mężczyzn, kobiety nie mogą pozwolić sobie na ryzyko – muszą działać skutecznie i bezwzględnie, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Sheridan wie, w jaki sposób subtelnie poruszyć te palącego dziś tematu publicznej debaty.