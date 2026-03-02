Zaskakujące rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego aktora 2025 roku

Michael B. Jordan właśnie sprzątnął sprzed nosa wygraną faworyzowanemu Timothée Chalametowi. Czy sprzątnie też Oscara?
Podczas pierwszej gali Nagród Aktorskich – nowej odsłony wyróżnień przyznawanych przez SAG – doszło do rozstrzygnięcia, które może poważnie namieszać w oscarowym wyścigu. Największym bohaterem wieczoru został Michael B. Jordan, nagrodzony za główną rolę w filmie Grzesznicy. To właśnie ta wygrana stała się najgłośniejszym momentem ceremonii i wywołała lawinę spekulacji. Czy przed Oscarami, które odbędą się 15 marca, nastąpił właśnie istotny zwrot akcji?
Michael B. Jordan najlepszym aktorem 2025 roku
Jeszcze do niedawna murowanym faworytem sezonu był Timothée Chalamet za rolę w Wielkim Martym – rolę, dodajmy, wybitną. Tymczasem Jordan nie tylko odebrał mu statuetkę, ale zrobił to chwilę po tym, jak Chalamet przegrał także na gali BAFTA. Czy to sygnał, że Akademia również może postawić na gwiazdę Grzeszników? W tym momencie wszystko wydaje się możliwe, a tegoroczny wyścig po Oscara przestaje być oczywisty. Warto podkreślić, że to pierwsza aktorska nagroda w dorobku Michaela B. Jordana, znanego także z bokserskiej serii Creed.
Grzesznicy okazali się zresztą największym filmowym triumfatorem wieczoru. Produkcja zdobyła dwie statuetki – dla Jordana oraz dla całej obsady. To jedyny tytuł, który może mówić o podwójnym zwycięstwie w kategoriach filmowych. W kategorii aktora drugoplanowego wygrał Sean Penn za rolę w Jednej bitwie po drugiej. Co ciekawe, film Paula Thomasa Andersona miał aż siedem nominacji, a ostatecznie zakończył galę tylko z jedną nagrodą. Smakiem musiał obejść się także Leonardo DiCaprio.
GramTV przedstawia:
Nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej odebrała Jessie Buckley za Hamnet, natomiast w kategorii drugoplanowej triumfowała Amy Madigan za Zniknięcia. W kategoriach serialowych obyło się bez większych sensacji. The Pitt oraz Studio potwierdziły swoją dominację, a nagrody aktorskie trafiły m.in. do Seth Rogen i Keri Russell. Jednak to wygrana Michaela B. Jordana zmienia narrację wokół Oscarów. Jeśli Nagrody Aktorskie miały wskazać nowy kierunek, możemy szykować się na jedną z najbardziej nieprzewidywalnych ceremonii od lat.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!