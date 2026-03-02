Zaskakujące rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego aktora 2025 roku

Podczas pierwszej gali Nagród Aktorskich – nowej odsłony wyróżnień przyznawanych przez SAG – doszło do rozstrzygnięcia, które może poważnie namieszać w oscarowym wyścigu. Największym bohaterem wieczoru został Michael B. Jordan, nagrodzony za główną rolę w filmie Grzesznicy. To właśnie ta wygrana stała się najgłośniejszym momentem ceremonii i wywołała lawinę spekulacji. Czy przed Oscarami, które odbędą się 15 marca, nastąpił właśnie istotny zwrot akcji?

Michael B. Jordan najlepszym aktorem 2025 roku

Jeszcze do niedawna murowanym faworytem sezonu był Timothée Chalamet za rolę w Wielkim Martym – rolę, dodajmy, wybitną. Tymczasem Jordan nie tylko odebrał mu statuetkę, ale zrobił to chwilę po tym, jak Chalamet przegrał także na gali BAFTA. Czy to sygnał, że Akademia również może postawić na gwiazdę Grzeszników? W tym momencie wszystko wydaje się możliwe, a tegoroczny wyścig po Oscara przestaje być oczywisty. Warto podkreślić, że to pierwsza aktorska nagroda w dorobku Michaela B. Jordana, znanego także z bokserskiej serii Creed.