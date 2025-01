Imponujący wynik zwiastuna Nintendo Switch 2. Nowa konsola Nintendo zgarnęła miliony wyświetleń

Prezentacja Nintendo Switch 2, która ukazała się w sieci zaledwie kilka dni temu, zgromadziła już milionowe wyświetlenia na YouTube. Co więcej, liczba ta przewyższa liczbę wyświetleń, jaką w analogicznym okresie po premierze uzyskał zwiastun PlayStation 5. Choć łączna liczba wyświetleń materiału z PS5 jest wyższa i wynosi ponad 44 miliony, to należy pamiętać, że miał on premierę w czerwcu 2020 roku.