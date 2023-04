Ilu przeciwników zabił John Wick w czwartej części? Najwięcej w całej serii

Dzięki temu ciekawie wyglądają statystyki dotyczące, co ile sekund ginie jeden przeciwnik w poszczególnych odsłonach serii. W pierwszym filmie John Wick zabija kogoś co 79 sekund (na 101-minutowy metraż), w drugiej części co 57 sekund (przy 122 minutach trwania filmu, co jest rekordem serii. W trzeciej odsłonie ktoś ginie co 83 sekundy (130 minut), zaś w najnowszym filmie co 80 sekund (169 minut).