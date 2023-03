John Wick 4 ma scenę po napisach. Czy warto czekać do końca?

Już w najbliższy piątek w kinach zadebiutuje John Wick 4. Najnowsza odsłona przygód popularnego bohatera granego przez Keanu Reevesa zachwyciła recenzentów, którzy nie szczędzili pochwał dla filmu, stając się najlepiej ocenianą odsłoną serii. My również film już widzieliśmy i w naszej recenzji Johna Wicka 4 również znajdziecie niemal same pochwały, choć nie zabrakło także kilku minusów, które Chad Stahelski i reszta ekipy popełnili w swojej nowej produkcji. Sporą niespodzianką w serii jest umieszczenie dodatkowej sceny po napisach. Czy warto poświęcić kilkanaście minut, aby przeczekać napisy końcowe i zobaczyć scenę? Poniżej znajdziecie odpowiedź na to pytanie.

John Wick 4 podobnie jak filmy Marvela i DC oferuje scenę po napisach, na którą trzeba poczekać do samego końca napisów końcowych. Dodatkowa scena jest dosyć krótka i trwa około minuty. Odnosi się ona do wydarzeń z czwartej części serii, więc bez znajomości filmu niewiele ona powie widzom. Jednak zdaje się, że twórcy chcą za jej pomocą zapowiedzieć kolejny spin-off, który będzie nas czekał w przyszłości.

W scenie po napisach widzimy, jak Caine słucha występu swojej córki, która gra na skrzypcach w ulicy jednego z miast. Gdy mężczyzna chce podejść bliżej, nagle pojawia się Akira, która przybyła tylko w jednym celu – zabicia go. Wyciąga ukryte ostrze i rusza w jego kierunku. Na tym scena się kończy i nie widzimy, czy zemsta została dokonana.

Scena w zasadzie niewiele wnosi do samej historii i co najwyżej może sugerować, ze Caine nie przeżył spotkania z Akirą i więcej go już w serii nie zobaczymy. Za to twórcy mogą planować film lub serial poświęcony Akirze, która mogłaby działać jako płatna zabójczyni lub spróbować odbudować hotel Continental w Osace, stając się jej kierowniczką.

Reżyserem filmu jest Chad Stahelski, twórca poprzednich trzech części. W obsadzie znaleźli się: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Clancy Brown, Marko Zaror, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Ian McShane, Shamier Anderson oraz Rina Sawayama.

Przypomnijmy, że John Wick 4 zadebiutuje w kinach już 24 marca 2023 roku.