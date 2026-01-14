Ilu graczy jednocześnie zagra w GTA 6 Online? Odpowiedź poznaliśmy... w sądzie

Powiedzieć, że Grand Theft Auto 6 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier w historii, to nic nie powiedzieć. Nic dziwnego więc, że wszelkie informacje o produkcji są na wagę złota.

Co prawda sam Rockstar dawno temu nabrał wody w usta, mocno dawkując nam przepływ informacji. Ale gdzie twórcy nie chcą, tam pomoże… sąd. GTA 6 z potwierdzonymi przez Rockstar szczegółami na temat trybu online Od kilku dni gamingowa opinia publiczna żyje sporem sądowym pomiędzy Rockstar Games a byłymi pracownikami studia, których poparł związek zawodowy Workers’ Union of Great Britain. Cała sprawa przyczyniła się do tego, że pewne szczegóły, które wcześniej wyciekły, a które niebyły nigdzie ogłaszane, zostały przez twórców GTA nieopatrznie potwierdzone.

W ten sposób dowiedzieliśmy się więc, że w trybie sieciowym, GTA Online, przewidziana pojemność lobby liczyć będzie 32 graczy. To oznaczałoby, że Rockstar utrzyma pojemność serwerów na identycznym poziomie, jak w online’owej wersji Grand Theft Auto 5. Nie wiadomo jednak, czy podobnie jak w GTA 5, w GTA 6 dwa ze wspomnianych 32 slotów będą miały charakter techniczny, a faktyczna liczba graczy wynosić będzie 30.

Dla Rockstara zdecydowanie nie jest to korzystny rozwój wypadków. Co prawda trudno uznać ujawnione informacje za szczególnie przełomowe dla serii, nadal jednak jest to w pewnym sensie utrata kontroli nad przepływem informacji. Tymczasem firma z Nowego Jorku robi wszystko, by jak najbardziej zachować aurę niejasności, by nakręcać hype i ewentualnie uderzyć z nową porcją szczegółów w wybranym przez siebie momencie. Jakby tego było mało, pojawiły się doniesienia, które podają pod wątpliwość możliwość dotrzymania premiery 19 listopada 2026. Wszystko przez to, że, jak podają źródła, kluczowa dla gry zawartość nadal ma nie być ukończona. Przypomnijmy, że data wydania GTA 6 już dwukrotnie została przełożona. Pierwotnie nowa odsłona Grand Theft Auto miała ukazać się pod koniec ubiegłego roku, po czym nowy termin wyznaczono na maj 2026. Ale i tego, jak już wiemy, nie udało się dotrzymać.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

