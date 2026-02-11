Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlaczego tak mało wiemy o Max Payne Remake? Winny ma być Rockstar

Maciej Petryszyn
2026/02/11 16:10
Spotkanie z inwestorami to idealna okazja, by udzielić informacji na temat wyczekiwanego przez fanów projektu, prawda? PRAWDA?!

W teorii tak. Remedy udowodniło jednak, że w praktyce może to wyglądać nieco inaczej, bo tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się niczego szczególnego.

Max Payne 3
Max Payne 1 i 2 Remake powstaje, ale nadal wiemy o nim niewiele

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 roku fińskie studio niespodziewanie zapowiedziało remake dwóch produkcji, tj. Max Payne oraz Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Z jednej strony obie produkcje można spokojnie określić mianem legendarnych, z drugiej jednak mocno już trącą one myszką. Te wydane zostały odpowiednio w 2001 i 2003 roku.

Od rzeczonego ogłoszenia minęły jednak 4 lata, a o produkcji nadal wiemy niewiele. Nadzieją na uchylenie rąbka tajemnicy było wspomniane spotkanie z inwestorami, które było publicznie transmitowane. I co? I g...eneralnie niewiele z tego wyniknęło. Co prawda współzałożyciel Remedy, Markus Mäki, został wprost zapytany o status Max Payne 1 i 2 Remake, ale trudno powiedzieć, by jego odpowiedź ucieszyła kogokolwiek.

Niestety za komunikację na temat Maxa Payne’a w pełni odpowiedzialny jest Rockstar. Tak więc my pracujemy nad tym ciężko, ale to wszystko, co mogę powiedzieć – odparł Mäki.

Wygląda więc na to, że za ciszę panującą wokół projektu możemy podziękować właśnie Rockstarowi. I wydaje się, że zbyt prędko ten stan rzeczy może się nie zmienić. Wszak firma z Nowego Jorku zdaje się na ten moment w pełni skupiona na Grand Theft Auto 6, którego marketingowa promocja ma już niedługo się rozpocząć. Można bezpiecznie założyć, że to właśnie tam wielkie R przekieruje wszystkie swoje zasoby.

Same remake’i mają znajdować się na etapie pełnej produkcji już od 18 miesięcy i pracować nad nimi ma około 200 osób. Remedy przewiduje, że po 1-2 latach rozwoju Max Payne 1 i 2 Remake powinno być gotowe do tego, by przeprowadzić półroczne beta testy. Wydaje się zatem, że raczej mało prawdopodobne, by gra zadebiutowała na rynku w tym roku. Bardziej prawdopodobna wydaje się wiosna 2027.

Źródło:https://rockstarintel.com/lack-of-max-payne-remake-updates-due-to-rockstar-games/

