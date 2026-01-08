Zwolnieni twórcy GTA 6 chcą natychmiastowej pomocy. Związek uderza w Rockstar Games

Spór o rzekome „union busting” trafił na wokandę jeszcze przed pełną rozprawą.

Konflikt między Rockstar Games a byłymi pracownikami studia wchodzi w nową fazę. Związek zawodowy Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) domaga się przyznania tzw. interim relief dla deweloperów zwolnionych w trakcie prac nad GTA 6. GTA 6 – sp ór o zwolnienia i dzia łalność związkową Podczas wstępnego posiedzenia sądu IWGB wystąpiło z wnioskiem o tymczasowe wsparcie dla 31 byłych pracowników Rockstar Games. Chodzi o objęcie ich ochroną finansową do czasu pełnej rozprawy, co w praktyce oznaczałoby powrót na listę płac studia oraz przywrócenie wiz pracowniczych.

Zdaniem związku zwolnienia były bezpośrednio związane z próbą zrzeszania się pracowników i miały charakter działań wymierzonych w działalność związkową. IWGB podkreśla, że decyzje Rockstar pozbawiły zwolnionych nie tylko źródła dochodu, ale w niektórych przypadkach także prawa do pozostania w kraju. Przedstawiciele IWGB deklarują, że niezależnie od decyzji sądu w sprawie interim relief, są „w pełni przekonani o sile swojego stanowiska”. W wydanym oświadczeniu wskazują, że sprawa wykracza poza losy 31 osób i dotyczy podejścia wielkich korporacji do praw pracowniczych w całej branży gier. Związek zapowiada kontynuowanie działań prawnych oraz presji społecznej aż do pełnej rozprawy sądowej.

GramTV przedstawia:

Rockstar Games stanowczo zaprzecza oskarżeniom o zwalczanie związków zawodowych. Firma utrzymuje, że zwolnienia były wynikiem naruszenia „wieloletnich i powszechnie znanych zasad poufności”. Według studia pracownicy mieli omawiać ściśle tajne informacje dotyczące niezapowiedzianych gier na publicznym i niezabezpieczonym kanale. Rockstar podkreśla, że w dyskusjach uczestniczyły osoby spoza firmy, w tym pracownicy konkurencyjnych studiów oraz dziennikarz branżowy. Jednocześnie zaznacza, że pracownicy wspierający związki, którzy nie złamali zasad poufności, nie zostali zwolnieni. Firma zaprzecza również istnieniu jakiejkolwiek „czarnej listy” i twierdzi, że w momencie zwolnień nie miała wiedzy o przynależności związkowej pracowników. Sprawa rozpoczęła się po zmianach w polityce Slacka, które doprowadziły do przeniesienia części komunikacji na Discorda. Na razie nie zapadła decyzja, czy sąd przyzna interim relief. Niezależnie od tego, wszystko wskazuje na to, że konflikt Rockstar Games ze zwolnionymi twórcami GTA 6 zakończy się dopiero na pełnej rozprawie.