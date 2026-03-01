Kultowe anime science fiction w końcu otrzyma aktorski film? Sony chce powierzyć projekt reżyserowi Pogromców duchów

Na tę produkcję fani czekają od lat.

Według najnowszych doniesień Sony Pictures pracuje nad aktorską wersją Astro Boya. Z projektem łączony jest Jason Reitman, czterokrotnie nominowany do Oscara reżyser takich filmów jak Juno czy W chmurach, a także Pogromcy duchów. Dziedzictwo. Twórca ma rozwijać koncepcję wspólnie ze swoim stałym współpracownikiem Gilem Kenanem. Astro Boy – w końcu powstanie aktorski film na podstawie kultowego anime science fiction? Na tym etapie Reitman nie jest oficjalnie zakontraktowany jako reżyser. Źródła sugerują jednak, że może ostatecznie stanąć za kamerą, o ile powstający scenariusz spełni oczekiwania studia. Wytwórnia aktywnie poszukuje scenarzystów, którzy przełożą klasyczną historię na współczesne, familijne widowisko skierowane do szerokiej publiczności.

Astro Boy to kultowa manga stworzona przez Osamu Tezukę, która zadebiutowała w 1952 roku. Opowiada o androidzie przypominającym chłopca, obdarzonym ludzkimi emocjami. Zostaje on skonstruowany przez naukowca po stracie syna. Odrzucony i sprzedany do cyrku robotów, ostatecznie trafia pod opiekę profesora, który daje mu nową rodzinę i szansę na bardziej normalne życie.

Nowa wersja ma być historią dla widzów w każdym wieku i według wstępnych założeń przybrać formę emocjonalnej opowieści o dorastaniu. Projekt określany jest jako wariacja science fiction na temat klasycznej baśni o Pinokiu, skupiona na tożsamości, akceptacji i potrzebie przynależności. Reitman ma za sobą intensywny okres zawodowy. W 2025 roku pracował nad serialową adaptacją książki I’m Glad My Mom Died dla platformy Apple TV+, w której miała wystąpić Jennifer Aniston. Na krótko przed rozpoczęciem zdjęć doszło jednak do różnic twórczych i reżyser niespodziewanie opuścił projekt. Kanadyjsko-amerykański twórca największe uznanie zdobył dzięki filmowi Juno, który stał się jednym z symboli kina niezależnego. Jeszcze większe sukcesy artystyczne przyniósł mu W chmurach. W jego dorobku znajdują się także cenione produkcje, takie jak Tully czy polityczny dramat Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem.

