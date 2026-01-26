Jaka postać z Dragon Ball jest najpopularniejsza? Oficjalne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród fanów serii

Zwycięzca nikogo nie zaskoczy, ale kto jest na kolejnych miejscach?

Uniwersum Dragon Balla świętuje w tym roku wyjątkowy jubileusz. Mija dokładnie 40 lat od debiutu mangi Akiry Toriyamy na łamach magazynu Weekly Shonen Jump, a jednym z elementów rocznicowych obchodów było globalne głosowanie fanów, które miało raz na zawsze rozstrzygnąć, kto jest najpopularniejszym wojownikiem serii. Dragon Ball – Son Goku najpopularniejszym bohaterem serii według fanów W ramach akcji zatytułowanej „Dragon Ball: The One” pod uwagę wzięto wszystkie postacie, jakie na przestrzeni dekad pojawiły się w mandze, anime oraz filmach. Głosowanie objęło fanów z całego świata i choć emocji nie brakowało, końcowy werdykt nie okazał się szczególnie zaskakujący. Zwycięzcą został Son Goku, czyli bohater, bez którego trudno w ogóle wyobrazić sobie Dragon Balla.

Pierwsza dziesiątka rankingu pokazuje jednak, jak zróżnicowany jest katalog bohaterów serii. Za plecami Goku znaleźli się Vegeta oraz Son Gohan, a dalej Piccolo, Vegito i Trunks w nastoletniej wersji. Wysokie miejsca zajęli również Bardock, Android 18, Cell oraz Frieza. Obecność Vegito i Bardocka w ścisłej czołówce może być dla części fanów niespodzianką, zwłaszcza że obaj nie należą do postaci pierwszoplanowych w głównym nurcie serii.

Jeszcze ciekawiej robi się poza topową dziesiątką. W pierwszej dwudziestce uplasowali się między innymi Krillin, Yamcha czy Bulma, ale prawdziwą sensacją okazał się rodzinny kot Bulmy, który zajął 15. miejsce. Tym samym wyprzedził takie postacie jak Chichi, Androida 17 czy Videl, co pokazuje, że fani Dragon Balla potrafią docenić również postacie pozostające w tle. Dominacja Goku potwierdza to, co od lat widać w popkulturze. Nawet jeśli w danym momencie fabuły pojawiają się wojownicy silniejsi lub z bardziej widowiskowymi mocami, to właśnie Goku pozostaje symbolem całej marki. To wokół niego toczą się dyskusje, teorie i porównania z bohaterami innych uniwersów, a dopiero w dalszej kolejności fani zaczynają rozważać siłę Vegety czy Piccolo. Rocznicowe obchody dopiero się rozpoczynają. W Japonii odbyło się specjalne wydarzenie, podczas którego zapowiedziano zupełnie nowe anime z serii Dragon Ball Super.

