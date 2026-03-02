Społeczność TEJ gry to najwięksi cheaterzy. Badania nie zostawiają wątpliwości

Cheaterzy. Istoty przedziwne i niezrozumiałe. Trudno bowiem pojąć, jak można czerpać radość z psucia zabawy innym.

Niestety jednak cheaterzy byli, są i prawdopodobnie będą. Pytanie, gdzie jest ich najwięcej?

Gracze Call of Duty cheatują najwięcej?

Nad tematem pochyliła się firma Surfshark, która przeprowadziła związane z tym badanie. Ponieważ jednak nie wszyscy wydawcy udostępniają statystyki w kwestii banowanych za oszustwa kont, przybrano inny wskaźnik. Otóż tutaj chodziło o liczbę zapytań o cheaty do dany gier w wyszukiwarkach internetowych. W każdym wypadku obliczono średnią na 1000 graczy, same dane pochodziły zaś z lutego 2026 i pozyskano je za pośrednictwem platformy Ahrefs.