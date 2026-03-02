Zaloguj się lub Zarejestruj

Społeczność TEJ gry to najwięksi cheaterzy. Badania nie zostawiają wątpliwości

Maciej Petryszyn
2026/03/02 17:00
Cheaterzy. Istoty przedziwne i niezrozumiałe. Trudno bowiem pojąć, jak można czerpać radość z psucia zabawy innym.

Niestety jednak cheaterzy byli, są i prawdopodobnie będą. Pytanie, gdzie jest ich najwięcej?

Call of Duty
Call of Duty

Gracze Call of Duty cheatują najwięcej?

Nad tematem pochyliła się firma Surfshark, która przeprowadziła związane z tym badanie. Ponieważ jednak nie wszyscy wydawcy udostępniają statystyki w kwestii banowanych za oszustwa kont, przybrano inny wskaźnik. Otóż tutaj chodziło o liczbę zapytań o cheaty do dany gier w wyszukiwarkach internetowych. W każdym wypadku obliczono średnią na 1000 graczy, same dane pochodziły zaś z lutego 2026 i pozyskano je za pośrednictwem platformy Ahrefs.

Prym wiedzie tutaj Call of Duty, co raczej nie dziwi. Wszak cheaterzy to od dawna ogromny problemy hitowej serii Activision. Jeżeli chodzi o omawiane badanie, to odnotowano 66 związanych z cheatami zapytań na 1000 graczy CoD-a. Ktoś powie, że to niewiele, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że w Call of Duty gra około 20-30 milionów osób miesięcznie.

Za plecami Call of Duty znalazł się Rocket League, podium zamyka zaś Rainbow Six: Siege. Co ciekawe, League of Legends oraz uważany przez wielu za siedlisko cheaterów Counter-Strike 2 wylądowały na odległych lokatach. W przypadku CS-a mowa o 9 zapytaniach na 1000 graczy, podczas gdy w LoL-u to zaledwie 0,02 zapytania na 1000 osób.

GramTV przedstawia:

O kwestii cheaterów opowiedział dyrektor ds. bezpieczeństwa w Surfshark, Tomas Stamulis:

Obietnica łatwego zwycięstwa może sprowadzić graczy na niebezpieczną ścieżkę. Gdy gracze aktywnie szukają i instalują cheaty, często muszą wyłączać oprogramowanie antywirusowe i nadawać wysokie uprawnienia w swoich systemach, co otwiera drzwi dla wyrafinowanego złośliwego oprogramowania, takiego jak programy kradnące dane czy trojany zdalnego dostępu.

To zmienia społeczności graczy w główne cele dla hakerów, sprawiając, że oszukiwanie staje się znaczącym i nałożonym na siebie na własne życzenie ryzykiem cybernetycznym.

Średnia miesięczna wyszukiwań związanych z cheatami na 1000 osób:

  1. Call of Duty – 66
  2. Rocket League – 59
  3. Rainbow Six: Siege – 53
  4. Marvel Rivals – 45
  5. PUBG: Battlegrounds – 39
  6. Apex Legends – 25
  7. Dead by Daylight – 20
  8. Fortnite – 20
  9. ARC Raiders – 10
  10. Counter-Strike 2 – 9
  11. Dota 2 – 1
  12. VALORANT – 1
  13. Battlefield – 1
  14. Overwatch – 0,10
  15. League of Legends – 0,02
Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-players-biggest-cheaters-study/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

