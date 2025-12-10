Po seansie Grzeszników, hitu Warner Bros., o dziwo, najbardziej nie pamięta się scen grozy. Christopher Nolan zorganizował specjalny pokaz Grzeszników Ryana Cooglera, wspierając oscarową kampanię filmu. Podczas rozmowy z reżyserem twórca Oppenheimera szczególnie wyróżnił jedną ze scen, która – jak sam przyznał – zrobiła na nim ogromne wrażenie.

Ta zaskakująca scena w Grzesznikach zachwyciła samego Christophera Nolana

Nolan wskazał moment, w którym antagonista Remmick wraz z grupą świeżo przemienionych wampirów wykonuje irlandzki taniec do folkowego utworu Rocky Road to Dublin.