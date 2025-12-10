Reżyser porównał ją do słynnego fragmentu Mechanicznej pomarańczy Kubricka.
Po seansie Grzeszników, hitu Warner Bros., o dziwo, najbardziej nie pamięta się scen grozy. Christopher Nolan zorganizował specjalny pokaz Grzeszników Ryana Cooglera, wspierając oscarową kampanię filmu. Podczas rozmowy z reżyserem twórca Oppenheimera szczególnie wyróżnił jedną ze scen, która – jak sam przyznał – zrobiła na nim ogromne wrażenie.
Ta zaskakująca scena w Grzesznikach zachwyciła samego Christophera Nolana
Nolan wskazał moment, w którym antagonista Remmick wraz z grupą świeżo przemienionych wampirów wykonuje irlandzki taniec do folkowego utworu Rocky Road to Dublin.
To wspaniały film na wielu poziomach, choć korzysta z bardzo stereotypowych motywów voodoo, próbując opisać mrok ludzkiej duszy w antropologicznych kategoriach.
Powiedział, po czym dodał:
Kiedy zobaczyłem tę scenę z irlandzkim River Dance, ciarki przeszły mi po plecach. To najbardziej spektakularna muzyczna inwersja od czasów Singin’ in the Rain Kubricka. Co my, Irlandczycy, wam właściwie zrobiliśmy?
Sekwencja pojawia się pod koniec filmu i szybko stała się jednym z najbardziej komentowanych momentów Grzeszników. Hipnotyczny, tradycyjny taniec zestawiony z horrorem nadaje scenie surrealistycznej energii, która – jak widać – poruszyła nawet jednego z największych współczesnych reżyserów. Drugą ważną sceną, której nie sposób pominąć, jest muzyczny fragment w juke-joint, często uznawany za serce filmu.
Film zaliczany jest do tegorocznych hitów Warner Bros. Choć Grzesznicy nie zdobyli aż tak dużej popularności poza Stanami Zjednoczonymi, w USA film okazał się kulturowym fenomenem i mocnym kandydatem do Oscarów. I trudno się dziwić – Coogler dostarczył dzieło pełne wyrazistych scen, które potrafią zachwycić również tak wymagających widzów jak Christopher Nolan.
