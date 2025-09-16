Ile powinien trwać Early Access? Analiza NewZoo dla rynku gier

Firma analityczna NewZoo w „Global Games Market Report for 2025” przeanalizowała rynek gier, zwracając uwagę na wpływ wczesnego dostępu. Model ten zyskał popularność, pozwalając deweloperom na wprowadzenie gier na rynek przed pełnym ukończeniem, co ułatwia zbieranie opinii i pozyskiwanie funduszy.

Wczesny dostęp stał się powszechnie stosowanym modelem wydawniczym, szczególnie wśród studiów niezależnych, które chcą zrekompensować koszty produkcji, zebrać opinie graczy i zbudować wczesną świadomość tytułu. Choć tradycyjnie kojarzony z mniejszymi zespołami, z powodzeniem korzystały z niego również gry AA i AAA, takie jak Baldur’s Gate 3 czy Sons of the Forest. – głosi raport.

Wnioski NewZoo ukazują zależność między czasem we wczesnym dostępie a liczbą graczy po premierze. Dane wskazują, że najlepszą wydajność i utrzymanie odbiorców osiągają gry, które spędziły w tej fazie około sześciu miesięcy. Po przekroczeniu tego okresu potencjał zbudowania znaczącej bazy graczy po oficjalnym wydaniu drastycznie maleje. Wzrost wydajności po 22-24 miesiącach był wyjątkiem, napędzanym wyłącznie przez V Rising i Ready or Not.

Raport podkreśla również, że większość gier osiąga minimalny wzrost liczby graczy po opuszczeniu wczesnego dostępu. Stały wzrost obserwuje się tylko dla produkcji wydanych w ciągu sześciu miesięcy. Istnieją nieliczne wyjątki, jak Dave the Diver od Mintrocket, która po ośmiu miesiącach we wczesnym dostępie odniosła sukces, przyciągając ponad 1,5 miliona graczy.