Ile kosztuje ROG Xbox Ally i Ally X w Polsce? Urządzenia już dostępne w przedsprzedaży

Przedsprzedaż ROG Xbox Ally wystartowała.

W sierpniu poznaliśmy datę premiery ROG Xbox Ally i Ally X. Przenośne konsole trafią na rynek już 16 października. Znamy już polską cenę urządzeń. ROG Xbox Ally – polska cena ujawniona. Ruszyła przedsprzedaż konsoli Na oficjalnej stronie Xbox pojawiły się szczegóły związane z nowymi urządzeniami przenośnymi. ROG Xbox Ally i Ally X wyposażono w 7-calowy wyświetlacz FHD o rozdzielczości 1080p charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Wersja ROG Xbox Ally X jest napędzana procesorem AMD Ryzen AI Z2 Extreme, natomiast standardowy model ROG Xbox Ally wykorzystuje procesor AMD Ryzen Z2 A. Różnice widoczne są również w specyfikacjach pamięci i przestrzeni dyskowej. Model X oferuje znacząco większą pamięć operacyjną, wyposażony w 24 GB LPDDR5X-8000, podczas gdy standardowy Ally posiada 16 GB LPDDR5-6400. W kwestii magazynowania danych Ally X ma 1 TB dysk SSD, natomiast Ally dysponuje dyskiem 512 GB. Ally X wyposażono w baterię o pojemności 80 Wh, w porównaniu do 60 Wh w modelu Ally.

Jeśli natomiast chodzi o polską cenę urządzenia, ta nie będzie niska. ROG Xbox Ally X z 24 GB RAM i 1 TB kosztuje 3799 zł. ROG Xbox Ally z 16 GB RAM i 512 GB jest natomiast dostępny w cenie 2499 zł. Przenośne konsole są już dostępne w przedsprzedaży w wybranych sklepach.

