Le Mans Ultimate na PS5 i Xbox Series jest oficjalnie w produkcji. Premiera szybciej niż mogliśmy się spodziewać

Motorsport Games wrzuciło wyższy bieg i w końcu wystartowało z produkcją Le Mans Ultimate na konsole obecnej generacji.

Le Mans Ultimate w końcu zmierza na konsole. Po wcześniejszych zapowiedziach o możliwym rozpoczęciu prac, teraz potwierdzono, że wersje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S znajdują się już w aktywnej produkcji. Jednocześnie podano wstępne okno premiery. Konsolowe wersje Le Mans Ultimate są już w produkcji Według CEO Motorsport Games, Stephena Hooda, obecny plan zakłada wydanie gry na konsole między końcówką 2026, a początkiem 2027 roku. Stephen Hood powiedział:

Od dawna mówiłem o możliwości przeniesienia Le Mans Ultimate na konsole i z przyjemnością ogłaszam, że prace nad tym projektem już trwają. Za port odpowiada zewnętrzne, doświadczone studio. Dzięki temu główny zespół może kontynuować rozwój wersji PC oraz usługi RaceControl bez spadku tempa aktualizacji i wsparcia. Hood podkreślił również, że część technologii powstającej przy okazji wersji konsolowej trafi do edycji PC jeszcze przed premierą na konsolach. Motorsport Games prowadzi obecnie rozmowy z firmami, które mogłyby sfinansować i wydać konsolowe wersje gry: Prowadzimy aktywne rozmowy z kilkoma zainteresowanymi stronami, które mogą pokryć część lub całość kosztów produkcji, wraz z marketingiem i wsparciem wydawniczym.

Tego typu współpraca jest standardem w branży. Przykładowo Rennsport na PC wydaje Competition Company, natomiast wersjami konsolowymi opiekuje się Nacon. Hood zaznaczył, że studio nie zamierza wypuszczać gry z konieczności finansowej. Studio nie stawia na pośpiech, tylko na jakość wydanej gry: Dokładna data wydania zależy od postępów prac, ale realistycznie celujemy w późny 2026 rok lub początek 2027. Chcemy wybrać najlepszy możliwy termin premiery w momencie gdy port będzie spełniał nasze oczekiwania. Motorsport Games odnotowało w ostatnim kwartale 0,8 miliona dolarów zysku netto przy 3,1 milionach dolarów przychodu, choć jest to spadek względem wcześniejszego kwartału. Nakłady na rozwój gier wzrosły jednak o 54 procent. Wkrótce spodziewane są także nowe dodatki do wersji PC w tym kolejny bolid klasy LMP3 oraz nowe torowe DLC z European Le Mans Series.