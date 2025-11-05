Steam Deck otrzymuje funkcję, o którą fani prosili od premiery konsoli w 2022 roku

Valve udostępnił niezwykle wyczekiwaną funkcję, która ma na celu usprawnienie procesu zarządzania biblioteką gier na Steam Deck. Właściciele tego urządzenia, które zadebiutowało w 2022 roku, od dawna domagali się możliwości pobierania tytułów przy wyłączonym wyświetlaczu. Nowa opcja, wprowadzona 4 listopada, rozwiązuje tę wieloletnią frustrację użytkowników.

Steam Deck wreszcie z pobieraniem w tle bez świecącego ekranu

Nowa funkcjonalność, nazwana Display-Off Downloads, pozwala konsolom Steam Deck w Beta i Preview na kontynuowanie aktywnych pobierań gier, instalacji oraz aktualizacji nawet po wyłączeniu ekranu. Wcześniej, od momentu oryginalnej premiery urządzenia, gracze byli zmuszeni do utrzymywania włączonego ekranu podczas ściągania danych.