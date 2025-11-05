Steam Deck otrzymuje funkcję, o którą fani prosili od premiery konsoli w 2022 roku

Valve udostępnił niezwykle wyczekiwaną funkcję, która ma na celu usprawnienie procesu zarządzania biblioteką gier na Steam Deck. Właściciele tego urządzenia, które zadebiutowało w 2022 roku, od dawna domagali się możliwości pobierania tytułów przy wyłączonym wyświetlaczu. Nowa opcja, wprowadzona 4 listopada, rozwiązuje tę wieloletnią frustrację użytkowników.
Steam Deck wreszcie z pobieraniem w tle bez świecącego ekranu
Nowa funkcjonalność, nazwana Display-Off Downloads, pozwala konsolom Steam Deck w Beta i Preview na kontynuowanie aktywnych pobierań gier, instalacji oraz aktualizacji nawet po wyłączeniu ekranu. Wcześniej, od momentu oryginalnej premiery urządzenia, gracze byli zmuszeni do utrzymywania włączonego ekranu podczas ściągania danych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!