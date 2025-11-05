Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Deck otrzymuje funkcję, o którą fani prosili od premiery konsoli w 2022 roku

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 10:00
Oszczędzanie energii i wygoda.

Valve udostępnił niezwykle wyczekiwaną funkcję, która ma na celu usprawnienie procesu zarządzania biblioteką gier na Steam Deck. Właściciele tego urządzenia, które zadebiutowało w 2022 roku, od dawna domagali się możliwości pobierania tytułów przy wyłączonym wyświetlaczu. Nowa opcja, wprowadzona 4 listopada, rozwiązuje tę wieloletnią frustrację użytkowników.

Steam Deck
Steam Deck

Steam Deck wreszcie z pobieraniem w tle bez świecącego ekranu

Nowa funkcjonalność, nazwana Display-Off Downloads, pozwala konsolom Steam Deck w Beta i Preview na kontynuowanie aktywnych pobierań gier, instalacji oraz aktualizacji nawet po wyłączeniu ekranu. Wcześniej, od momentu oryginalnej premiery urządzenia, gracze byli zmuszeni do utrzymywania włączonego ekranu podczas ściągania danych.

Wprowadzona przez Valve zmiana pozwala urządzeniu oszczędzać energię w trakcie instalowania, pobierania lub aktualizowania tytułów. Ustawienia domyślne przewidują, że funkcja jest aktywna, gdy Steam Deck jest podłączony do zasilania. Jednakże, dzięki ustawieniom systemowym, istnieje również możliwość włączenia tej opcji dla trybu zasilania bateryjnego.

Jeśli Steam Deck pozostanie w spoczynku przez wystarczająco długi czas, a w kolejce znajdują się aktywne pliki do pobrania, automatycznie wygasi wyświetlacz i przejdzie w tryb pobierania o niskim zużyciu energii. Użytkownicy mogą również ręcznie zainicjować ten tryb.

Źródło:https://gamerant.com/steam-deck-new-feature-download-screen-off-low-power/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

