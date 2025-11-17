Która generacja konsol była najbardziej rewolucyjna? Eksperci nie mają wątpliwości

Digital Foundry wskazało generację, która ich zdaniem najbardziej odmieniła konsole – i trudno nie zgodzić się z tym werdyktem.

Choć obecna generacja sprzętu oferuje stosunkowo niewielki przeskok względem poprzednich modeli, nie zawsze tak wyglądał rozwój rynku. Analitycy z Digital Foundry przypomnieli, w którym momencie branża przeżyła największy technologiczny skok i dlaczego był on tak wyjątkowy.

6. generacja – moment, kt óry odmieni ł konsole

Zdaniem ekspertów najbardziej rewolucyjna okazała się 6. generacja konsol z PlayStation 2 na czele, zapoczątkowana premierą Dreamcasta w 1998 roku. John Linneman podkreślił, że to właśnie wtedy nastąpiła największa zmiana w historii gamingu: czterokrotnie wyższa rozdzielczość, dwukrotnie wyższy klatkaż, płynniejsze animacje, dynamiczne oświetlenie oraz znaczący skok w liczbie poligonów. Postacie, które wcześniej miały około 400 poligonów, nagle mogły mieć nawet 10 tysięcy. Eksperci stwierdzili wprost, że „dzisiaj nie można sobie tego wyobrazić”.