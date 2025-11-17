Która generacja konsol była najbardziej rewolucyjna? Eksperci nie mają wątpliwości

Digital Foundry wskazało generację, która ich zdaniem najbardziej odmieniła konsole – i trudno nie zgodzić się z tym werdyktem.
Choć obecna generacja sprzętu oferuje stosunkowo niewielki przeskok względem poprzednich modeli, nie zawsze tak wyglądał rozwój rynku. Analitycy z Digital Foundry przypomnieli, w którym momencie branża przeżyła największy technologiczny skok i dlaczego był on tak wyjątkowy.
6. generacja – moment, który odmienił konsole
Zdaniem ekspertów najbardziej rewolucyjna okazała się 6. generacja konsol z PlayStation 2 na czele, zapoczątkowana premierą Dreamcasta w 1998 roku. John Linneman podkreślił, że to właśnie wtedy nastąpiła największa zmiana w historii gamingu: czterokrotnie wyższa rozdzielczość, dwukrotnie wyższy klatkaż, płynniejsze animacje, dynamiczne oświetlenie oraz znaczący skok w liczbie poligonów. Postacie, które wcześniej miały około 400 poligonów, nagle mogły mieć nawet 10 tysięcy. Eksperci stwierdzili wprost, że „dzisiaj nie można sobie tego wyobrazić”.
Jak zaznaczył Linneman, tak imponującej zmiany nie udało się już nigdy później osiągnąć. 7. generacja konsol wprowadziła bardziej zaawansowaną grafikę, ale kosztem płynności – wtedy gracze mogli mówić o szczęściu, jeśli produkcja działała w stabilnych 30 FPS. To także ostatnia era, gdy konsole mocno różniły się architekturą od komputerów, co wpłynęło na unikalny charakter gier. Obecnie granica między platformami zanika, a kolejne urządzenia – w tym Steam Machine czy zapowiadany Xbox Magnus – jeszcze mocniej zbliżają się do PC. W opinii ekspertów jedynie Nintendo wciąż konsekwentnie trzyma się klasycznej konsolowej filozofii.
Digital Foundry nie ma wątpliwości: to 6. generacja była prawdziwym przełomem, którego branża może już nigdy nie powtórzyć. Dzisiejsze konsole są potężne, ale żaden kolejny skok nie dorówna temu, który przyniosło PlayStation 2 i jego epoka.