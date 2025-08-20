ROG Xbox Ally i Ally X wkraczają na rynek. Znamy datę premiery przenośnych konsol

Jak czytamy na blogu Xbox Wire , już 16 października nastąpi premiera ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X . W dniu premiery urządzenia będą dostępne w wielu krajach, w tym w Polsce, Australii, Kanadzie, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Premiera ROG Xbox Ally i Ally X już w październiku

Konsole zaprojektowano z myślą o pełnej swobodzie dostępu do gier z bibliotek Xboxa, Battle.net oraz innych sklepów. Umożliwiają grę w dowolne tytuły, niezależnie od gatunku. Oba modele oferują pełnoekranowe środowisko Xbox, oparte na Windowsie 11 i zoptymalizowane pod gry.

Kieszonkowe konsole Xbox Ally oferują pełnię funkcji już od pierwszego dnia – a z czasem będą stawać się jeszcze lepsze. Dziś ogłaszamy kolejne funkcje, które będą dostępne na konsolach Xbox Ally, w tym nasz Program Kompatybilności dla Handheldów oraz nowe funkcje AI, które wzbogacą Twoje doświadczenia w grach. – czytamy na blogu Xbox Wire.

Xbox wprowadza Program Kompatybilności z Handheldami, by więcej tytułów było gotowych do uruchomienia na handheldach.