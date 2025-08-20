Zaloguj się lub Zarejestruj

ROG Xbox Ally i Ally X wkraczają na rynek. Znamy datę premiery przenośnych konsol

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 17:00
0
0

Oficjalna data premiery ROG Xbox Ally i Ally X ujawniona.

Jak czytamy na blogu Xbox Wire, już 16 października nastąpi premiera ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. W dniu premiery urządzenia będą dostępne w wielu krajach, w tym w Polsce, Australii, Kanadzie, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X
ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X

Premiera ROG Xbox Ally i Ally X już w październiku

Konsole zaprojektowano z myślą o pełnej swobodzie dostępu do gier z bibliotek Xboxa, Battle.net oraz innych sklepów. Umożliwiają grę w dowolne tytuły, niezależnie od gatunku. Oba modele oferują pełnoekranowe środowisko Xbox, oparte na Windowsie 11 i zoptymalizowane pod gry.

Kieszonkowe konsole Xbox Ally oferują pełnię funkcji już od pierwszego dnia – a z czasem będą stawać się jeszcze lepsze. Dziś ogłaszamy kolejne funkcje, które będą dostępne na konsolach Xbox Ally, w tym nasz Program Kompatybilności dla Handheldów oraz nowe funkcje AI, które wzbogacą Twoje doświadczenia w grach. – czytamy na blogu Xbox Wire.

Xbox wprowadza Program Kompatybilności z Handheldami, by więcej tytułów było gotowych do uruchomienia na handheldach.

Współpracowaliśmy ze studiami deweloperskimi, aby testować, optymalizować i weryfikować tysiące gier pod kątem kompatybilności z handheldami, dzięki czemu możesz od razu wskoczyć do rozgrywki bez konieczności ręcznego zmieniania ustawień lub przy wprowadzaniu jedynie drobnych poprawek.

Na starcie będziesz mógł zobaczyć poziom kompatybilności handheldowej bezpośrednio w swojej bibliotece gier — wypatruj oznaczeń „Handheld Optimized” lub „Mostly Compatible”, albo skorzystaj z filtra, by szybko znaleźć tytuły gotowe do gry.

GramTV przedstawia:

Możliwa jest natywna rozgrywka, strumieniowanie z chmury lub granie z konsoli Xbox za pośrednictwem Remote Play. Dedykowany przycisk Xbox otwiera ulepszoną nakładkę Game Bar, ułatwiając nawigację i dostęp do funkcji. Za wydajność odpowiadają procesory AMD: Ryzen Z2 A w standardowym Xbox Ally oraz Ryzen AI Z2 Extreme w Xbox Ally X. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Xbox Wire.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/08/20/rog-xbox-ally-handheld-release-date-october-features/

Tagi:

Tech
data premiery
konsole
handheld
konsola przenośna
urządzenia
przenośna konsola Xbox
ROG Xbox Ally
ROG Xbox Ally X
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112