ROG Xbox Ally i Ally X wkraczają na rynek. Znamy datę premiery przenośnych konsol

Oficjalna data premiery ROG Xbox Ally i Ally X ujawniona.
Jak czytamy na blogu Xbox Wire, już 16 października nastąpi premiera ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. W dniu premiery urządzenia będą dostępne w wielu krajach, w tym w Polsce, Australii, Kanadzie, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Premiera ROG Xbox Ally i Ally X już w październiku
Konsole zaprojektowano z myślą o pełnej swobodzie dostępu do gier z bibliotek Xboxa, Battle.net oraz innych sklepów. Umożliwiają grę w dowolne tytuły, niezależnie od gatunku. Oba modele oferują pełnoekranowe środowisko Xbox, oparte na Windowsie 11 i zoptymalizowane pod gry.
Kieszonkowe konsole Xbox Ally oferują pełnię funkcji już od pierwszego dnia – a z czasem będą stawać się jeszcze lepsze. Dziś ogłaszamy kolejne funkcje, które będą dostępne na konsolach Xbox Ally, w tym nasz Program Kompatybilności dla Handheldów oraz nowe funkcje AI, które wzbogacą Twoje doświadczenia w grach. – czytamy na blogu Xbox Wire.
Xbox wprowadza Program Kompatybilności z Handheldami, by więcej tytułów było gotowych do uruchomienia na handheldach.
Współpracowaliśmy ze studiami deweloperskimi, aby testować, optymalizować i weryfikować tysiące gier pod kątem kompatybilności z handheldami, dzięki czemu możesz od razu wskoczyć do rozgrywki bez konieczności ręcznego zmieniania ustawień lub przy wprowadzaniu jedynie drobnych poprawek.
Na starcie będziesz mógł zobaczyć poziom kompatybilności handheldowej bezpośrednio w swojej bibliotece gier — wypatruj oznaczeń „Handheld Optimized” lub „Mostly Compatible”, albo skorzystaj z filtra, by szybko znaleźć tytuły gotowe do gry.
GramTV przedstawia:
Możliwa jest natywna rozgrywka, strumieniowanie z chmury lub granie z konsoli Xbox za pośrednictwem Remote Play. Dedykowany przycisk Xbox otwiera ulepszoną nakładkę Game Bar, ułatwiając nawigację i dostęp do funkcji. Za wydajność odpowiadają procesory AMD: Ryzen Z2 A w standardowym Xbox Ally oraz Ryzen AI Z2 Extreme w Xbox Ally X. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Xbox Wire.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!