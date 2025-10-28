Next-genowy Xbox ma uruchomić Steam i gry z PlayStation. Microsoft może zmienić zasady gry

Microsoft ma również rozważać zniesienie opłat za tryb wieloosobowy online.

Spekulacje dotyczące następnej konsoli Xbox nabierają tempa. Według najnowszych doniesień, nadchodzący sprzęt może zaoferować graczom darmowy dostęp do trybu wieloosobowego online. Microsoft ma również rozważać pełną kompatybilność wsteczną i dostęp do środowiska systemu Windows. Nowy Xbox bez granic: darmowy multiplayer, pełna wsteczna kompatybilność i gry z PS5 Jak donosi Jez Corden z Windows Central, Microsoft rozważa rezygnację z pobierania opłat za tryb wieloosobowy dla konsoli nowej generacji. To jednak nie wszystko – wizja nowej konsoli zakłada, że użytkownicy będą mogli łatwo przełączyć się z tradycyjnego, konsolowego środowiska do pełnego systemu Windows.

Taka otwartość pozwoliłaby na instalowanie i uruchamianie sklepów z grami, takich jak Steam, Epic Games Store, Battle.net czy Riot Client. Co więcej, następna konsola Xbox umożliwiłaby granie w tytuły z PlayStation dostępne na PC, takie jak God of War czy Spider-Man, jeśli zostałyby zakupione na PC.

Kolejnym filarem nowej platformy ma być pełna kompatybilność wsteczna. Dzięki współpracy z AMD nowa konsola ma natywnie uruchamiać całą dotychczasową bibliotekę gier Xbox, w tym tytuły z oryginalnego Xboxa, Xbox 360, Xbox One, a także Series X/S. Według doniesień Microsoft ma również pracować nad optymalizacją, aby uniknąć typowych niedogodności związanych z PC, takich jak kompilowanie shaderów, a także pracuje nad zmniejszeniem obciążenia generowanego przez Windows. Przecieki sugerują, że nowa generacja Xbox może zadebiutować pod koniec 2027 roku.

