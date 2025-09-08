Wyczekiwany Hollow Knight: Silksong niedawno zadebiutował. Gra błyskawicznie wskoczyła do grona najczęściej ogrywanych tytułów na Steam. Tytuł radzi sobie też wybornie na Switch 2. Produkcja studia Team Cherry oferuje ponad 40 bossów i ogromną mapę pełną sekretów, co sprawia, że długość rozgrywki może znacząco różnić się w zależności od stylu gry. Ile czasu należy przeznaczyć na grę?

Ile czasu zajmie ukończenie Hollow Knight: Silksong?

Jak wiemy, mamy tu do czynienia z klasyczną metroidvanią. To gatunek gier akcji 2D stawiający na eksplorację, wymagające pojedynki i odkrywanie nowych umiejętności, które otwierają drogę do kolejnych lokacji. Tym razem gracze wcielają się w Hornet, znaną z pierwszej części wojowniczkę, która trafia do zupełnie nowego królestwa. Jej celem jest wydostanie się z tajemniczych krain, a po drodze czeka ją walka z dziesiątkami wrogów, potężnymi bossami oraz odkrywanie sekretów skrywanych przez świat pełen owadzich mieszkańców.