Ile czasu zajmie ukończenie Hollow Knight: Silksong?

Jakub Piwoński
2025/09/08 16:00
Gra ma rozbudowaną rozgrywkę i wiele tajemnic do odkrycia.

Wyczekiwany Hollow Knight: Silksong niedawno zadebiutował. Gra błyskawicznie wskoczyła do grona najczęściej ogrywanych tytułów na Steam. Tytuł radzi sobie też wybornie na Switch 2. Produkcja studia Team Cherry oferuje ponad 40 bossów i ogromną mapę pełną sekretów, co sprawia, że długość rozgrywki może znacząco różnić się w zależności od stylu gry. Ile czasu należy przeznaczyć na grę?

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Jak wiemy, mamy tu do czynienia z klasyczną metroidvanią. To gatunek gier akcji 2D stawiający na eksplorację, wymagające pojedynki i odkrywanie nowych umiejętności, które otwierają drogę do kolejnych lokacji. Tym razem gracze wcielają się w Hornet, znaną z pierwszej części wojowniczkę, która trafia do zupełnie nowego królestwa. Jej celem jest wydostanie się z tajemniczych krain, a po drodze czeka ją walka z dziesiątkami wrogów, potężnymi bossami oraz odkrywanie sekretów skrywanych przez świat pełen owadzich mieszkańców.

Według szacunków, ukończenie Silksong zajmie podobną ilość czasu, co pierwsza część. Eksperci wskazują, że na przejście głównego wątku potrzeba około 40 godzin. Jeśli jednak planujesz odkryć wszystkie sekrety i pokonać każdego opcjonalnego bossa, przygotuj się nawet na 100 godzin rozgrywki.

Niektórzy gracze chwalą się szybszymi wynikami – np. speedrunner BlueSR ukończył pierwszą część w 100% w 38 godzin, a inny gracz na Twitterze twierdzi, że przeszedł Silksong w 16,5 godziny za jednym podejściem. To jednak wyjątki – dla większości fanów przygoda potrwa znacznie dłużej.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/hollow-knight-silksong/how-long-length

News
czas gry
Team Cherry
metroidvania
Hollow Knight: Silksong
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


