Silksong zachwyca na Switchu 2. Gracze chwalą wyjątkową wersję

Hollow Knight: Silksong po latach oczekiwania wreszcie trafił na rynek, zdobywając ogromną popularność wśród graczy na wszystkich platformach. Produkcja Team Cherry od razu została doceniona przez fanów. Sporo emocji wywołuje również wersja przygotowana na Nintendo Switch 2.

Hollow Knight: Silksong – unikalne wrażenia na Switchu 2

Nowy Pro Controller 2 oferuje nie tylko klasyczne wibracje, ale także „naturalne sprężenie zwrotne” – subtelne efekty dotykowe i dźwiękowe zsynchronizowane z wydarzeniami na ekranie. Gracze Hollow Knight: Silksong szczególnie chwalą efekt imitujący deszcz – kontroler nie tylko drży w rytmie spadających kropli, ale też emituje delikatne dźwięki przypominające opady, co zwiększa poczucie immersji.