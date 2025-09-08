Zaloguj się lub Zarejestruj

Silksong zachwyca na Switchu 2. Gracze chwalą wyjątkową wersję

Mikołaj Berlik
2025/09/08 14:00
Nowy Pro Controller 2 w połączeniu z Silksongiem oferuje niespotykaną immersję, którą nazwano „unikalnym doświadczeniem”.

Hollow Knight: Silksong po latach oczekiwania wreszcie trafił na rynek, zdobywając ogromną popularność wśród graczy na wszystkich platformach. Produkcja Team Cherry od razu została doceniona przez fanów. Sporo emocji wywołuje również wersja przygotowana na Nintendo Switch 2.

Hollow Knight: Silksong – unikalne wrażenia na Switchu 2

Nowy Pro Controller 2 oferuje nie tylko klasyczne wibracje, ale także „naturalne sprężenie zwrotne” – subtelne efekty dotykowe i dźwiękowe zsynchronizowane z wydarzeniami na ekranie. Gracze Hollow Knight: Silksong szczególnie chwalą efekt imitujący deszcz – kontroler nie tylko drży w rytmie spadających kropli, ale też emituje delikatne dźwięki przypominające opady, co zwiększa poczucie immersji.

Pod względem wydajności Hollow Knight: Silksong również prezentuje się imponująco. W trybie handheld Hollow Knight: Silksong działa w 1080p przy 120 FPS, a w trybie stacjonarnym oferuje 4K w 60 FPS ze wsparciem VRR. Dodatkowo Pro Controller 2 umożliwia mapowanie tylnych przycisków, co ułatwia wykonywanie trudniejszych sekwencji platformowych i pozwala lepiej dostosować sterowanie do własnych preferencji.

Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong jest dostępne na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://twistedvoxel.com/hollow-knight-silksong-uses-switch-2-pro-controller-in-unique-ways/

Mikołaj Berlik
