The Outer Worlds 2: Ile czasu zajmuje ukończenie gry?

Jakub Piwoński
2025/11/05 13:20
Wiemy już ile czasu trzeba wygospodarować w celu ukończenia fabuły nowego RPG.

Jedna z najgłośniejszych premier ostatnich tygodni już za nami — The Outer Worlds 2, nowa produkcja studia Obsidian Entertainment, przenosi graczy w kosmos, oferując charakterystyczne dla twórców połączenie czarnego humoru, satyry i rozbudowanej fabuły w klimacie science fiction. Wiemy ile czasu zajmuje rozgrywka.

The Outer Worlds 2
Obsidian, znany z takich hitów jak Fallout: New Vegas czy Pillars of Eternity, ponownie dostarcza klasyczne RPG z silnym naciskiem na wybory moralne, dialogi i eksplorację. Tym razem opuszczamy znane światy, by wyruszyć w zupełnie nowy system gwiezdny. Gracze wcielają się w bohatera, który budzi się z hibernacji na nieznanej planecie i musi odnaleźć swoje miejsce wśród rywalizujących frakcji, korporacji i zagrożeń czających się na krańcach galaktyki.

Dla tych, którzy zastanawiają się, ile czasu trzeba poświęcić na ukończenie tej kosmicznej przygody — główny wątek fabularny zajmie około 30 godzin. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na wykonywanie zadań pobocznych, eksplorację planet i dodatkowe aktywności, czas ten może znacznie się wydłużyć.

Rozgrywka w The Outer Worlds 2 to klasyczny miks elementów RPG i strzelanki z perspektywy pierwszej osoby. Powracają takie mechaniki jak rozwój postaci poprzez drzewka umiejętności, możliwość modyfikowania broni i zbroi, a także system towarzyszy, z którymi gracz może prowadzić rozmowy, rozwijać relacje i wpływać na ich losy. W grze nie zabrakło również humoru i absurdalnych sytuacji, z których słynie Obsidian.

Ta gra to pozycja obowiązkowa dla fanów klasycznych RPG i science fiction. The Outer Worlds 2 dostępne jest na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

Źródło:https://www.turtlebeach.com/blog/the-outer-worlds-2-how-long-does-it-take-to-complete-answered

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


