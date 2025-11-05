Wiemy już ile czasu trzeba wygospodarować w celu ukończenia fabuły nowego RPG.
Jedna z najgłośniejszych premier ostatnich tygodni już za nami — The Outer Worlds 2, nowa produkcja studia Obsidian Entertainment, przenosi graczy w kosmos, oferując charakterystyczne dla twórców połączenie czarnego humoru, satyry i rozbudowanej fabuły w klimacie science fiction. Wiemy ile czasu zajmuje rozgrywka.
The Outer Worlds 2: Ile czasu zajmuje ukończenie gry?
Obsidian, znany z takich hitów jak Fallout: New Vegas czy Pillars of Eternity, ponownie dostarcza klasyczne RPG z silnym naciskiem na wybory moralne, dialogi i eksplorację. Tym razem opuszczamy znane światy, by wyruszyć w zupełnie nowy system gwiezdny. Gracze wcielają się w bohatera, który budzi się z hibernacji na nieznanej planecie i musi odnaleźć swoje miejsce wśród rywalizujących frakcji, korporacji i zagrożeń czających się na krańcach galaktyki.
Dla tych, którzy zastanawiają się, ile czasu trzeba poświęcić na ukończenie tej kosmicznej przygody — główny wątek fabularny zajmie około 30 godzin. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na wykonywanie zadań pobocznych, eksplorację planet i dodatkowe aktywności, czas ten może znacznie się wydłużyć.
GramTV przedstawia:
Rozgrywka w The Outer Worlds 2 to klasyczny miks elementów RPG i strzelanki z perspektywy pierwszej osoby. Powracają takie mechaniki jak rozwój postaci poprzez drzewka umiejętności, możliwość modyfikowania broni i zbroi, a także system towarzyszy, z którymi gracz może prowadzić rozmowy, rozwijać relacje i wpływać na ich losy. W grze nie zabrakło również humoru i absurdalnych sytuacji, z których słynie Obsidian.
Ta gra to pozycja obowiązkowa dla fanów klasycznych RPG i science fiction. The Outer Worlds 2 dostępne jest na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!