Fani naprawili Silksonga. Największy problem hitu 2025 roku rozwiązany przez społeczność

Mikołaj Berlik
2025/11/10 14:30
Nowa aktualizacja Hollow Knight: Silksong usuwa największy problem gry dzięki pracy fanów z grupy Team Cart Fix.

Nowa aktualizacja do Hollow Knight: Silksong rozwiązała problem, który do tej pory najbardziej przeszkadzał części graczy. Zmiana dotyczyła błędnego chińskiego tłumaczenia, które zostało całkowicie przerobione dzięki fanom z grupy Team Cart Fix. Studio Team Cherry postanowiło dodać ich poprawki do oficjalnej wersji gry.

Hollow Knight: Silksong – fani uratowali tłumaczenie

Aktualizacja Silksonga nie tylko naprawiła błędy techniczne, ale też wprowadziła nową wersję tłumaczenia na język chiński uproszczony. Dotąd to właśnie w tej wersji językowej gra otrzymywała najwięcej negatywnych opinii – obecnie oceny wśród chińskich graczy uległy znaczącej poprawie.

Poprawione tłumaczenie zostało opracowane przez fanów, którzy wcześniej udostępnili je w formie modyfikacji. Team Cherry zdecydowało się włączyć ich przekład do oficjalnej aktualizacji, co sprawiło, że Silksong pozbył się największej bolączki. Zespół fanów zachował klimat i oryginalne nazwy, a jednocześnie poprawił błędy i niespójności z poprzedniego tłumaczenia.

Oprócz nowego tłumaczenia, aktualizacja wprowadziła też ulepszony system obsługi kontrolerów dzięki Unity Input System. Gracze mogą teraz liczyć na lepsze wibracje i szersze wsparcie dla różnych urządzeń.

Twórcy naprawili też szereg błędów w rozgrywce – m.in. działanie przedmiotu Multibinder, który nie będzie już kolidował z Shaman Crest, a Wreath of Purity otrzymał zwiększoną wytrzymałość. W rezultacie eksploracja trudnych lokacji, takich jak bagna, stanie się mniej uciążliwa.

Hollow Knight: Silksong dostępny jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch, a także w ramach abonamentu Game Pass. Ostatnio informowaliśmy o nominacji tytułu do zdobycia nagrody gry roku 2025.

Źródło:https://www.teamcherry.com.au/blog/silksong-patch-4

