Silver Pines wygląda obiecująco. Zapowiedziano nowy horror dla fanów Twin Peaks

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 12:00
Nadchodzący survival horror ma również szansę zainteresować miłośników Alana Wake’a.

Mamy świetne wieści dla wszystkich miłośników gier grozy. Na horyzoncie pojawiła się bowiem interesująca produkcja, która ma szansę zainteresować przede wszystkim fanów serii Alan Wake oraz kultowego serialu Miasteczko Twin Peaks. Mowa tutaj o zapowiedzianym w tym tygodniu Silver Pines.

Silver Pines
Silver Pines

Silver Pines to nowy horror, który ma szansę skraść serca fanów Alana Wake’a i Twin Peaks

Zgodnie z przekazanymi informacjami Silver Pines to survival horror typu metroidvania, który będzie mógł pochwalić się grafiką 2.5D. Wspomniana produkcja przeniesie graczy do tytułowego miasteczka inspirowanego Twin Peaks z serialu Davida Lyncha. Głównym zadaniem użytkowników będzie natomiast odnalezienie zaginionego muzyka.

Prywatny detektyw Red Walker trafia do odludnego miasteczka Silver Pines – miejsca w połowie opuszczonego, w połowie zapomnianego. Jego zadanie to odnaleźć Eddiego Velveta – muzyka, który rozpłynął się w powietrzu. Kiedy śledztwo zaczyna odsłaniać mroczną przeszłość, Walker doświadcza dziwacznego, przypominającego koszmar senny upadku, który wymyka mu się spod kontroli – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto dodać, że Silver Pines zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra ma zadebiutować na rynku w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/lynchian-inspired-horror-metroidvania-silver-pines-announced-for-ps5-xbox-series-switch-and-pc

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

