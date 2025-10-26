Silver Pines wygląda obiecująco. Zapowiedziano nowy horror dla fanów Twin Peaks

Mamy świetne wieści dla wszystkich miłośników gier grozy. Na horyzoncie pojawiła się bowiem interesująca produkcja, która ma szansę zainteresować przede wszystkim fanów serii Alan Wake oraz kultowego serialu Miasteczko Twin Peaks. Mowa tutaj o zapowiedzianym w tym tygodniu Silver Pines.

Silver Pines to nowy horror, który ma szansę skraść serca fanów Alana Wake’a i Twin Peaks

Zgodnie z przekazanymi informacjami Silver Pines to survival horror typu metroidvania, który będzie mógł pochwalić się grafiką 2.5D. Wspomniana produkcja przeniesie graczy do tytułowego miasteczka inspirowanego Twin Peaks z serialu Davida Lyncha. Głównym zadaniem użytkowników będzie natomiast odnalezienie zaginionego muzyka.