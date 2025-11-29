Twórcy Hollow Knight: Silksong bronią poziomu trudności, ale nie mają nic przeciwko modowaniu gry

Debata wokół wymagającego poziomu trudności Hollow Knight: Silksong nie ustaje, a twórcy postanowili odnieść się do rosnącej popularności modów ułatwiających rozgrywkę. W rozmowie z Bloombergiem William Pellen z Team Cherry podkreślił, że studio nie ma nic przeciwko modyfikacjom gry – choć samo pozostaje przy swoim podejściu do projektowania wyzwań.

Hollow Knight: Silksong – modować, czy nie modować?

„Fakt, że ludzie modyfikują grę, jest całkowicie w porządku” – zaznaczył Pellen. Jednocześnie dodał, że dla zespołu kluczowe jest tworzenie iluzji świata, który funkcjonuje niezależnie od gracza. Dlatego twórcy świadomie nie wprowadzili suwaków trudności ani możliwości ręcznego manipulowania parametrami starć.