W Crimson Desert ten boss może wam zaleźć za skórę. Kilka porad, jak sobie z nim poradzić

Do walki dochodzi w trakcie misji „Gate to the Otherworld”. Po eksperymencie Octaviusa sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a z portalu wyłania się przeciwnik w formie czarnej, wirującej chmury. Już sama arena daje do zrozumienia, że nie będzie to standardowe starcie – brakuje podłoża, a walka toczy się głównie w powietrzu. Postać unosi się nad przepaścią, wykorzystując prądy powietrzne i szybowanie, które w tej sekwencji działa inaczej niż w reszcie gry – stamina odnawia się błyskawicznie, dzięki czemu można praktycznie cały czas utrzymywać się w powietrzu i manewrować wokół przeciwnika.

Największym błędem jest próba pokonania bossa klasycznymi metodami. Strzały czy walka na dystans praktycznie się tu nie sprawdzają, a Tenebrum nieustannie atakuje falami czarnej energii, które zadają duże obrażenia. Kluczową rolę odgrywa umiejętność Blinding Flash, dzięki której ujawnimy słaby punkt przeciwnika. Dopiero wtedy możemy przejść do ofensywy – i to w powietrzu. Konieczne jest szybowanie nad areną i szukanie momentów, w których boss przestaje atakować.

Właśnie wtedy warto użyć Force Palm, czyli głównej zdolności ofensywnej w tej walce. Kilka celnych uderzeń – zazwyczaj cztery lub pięć – wystarczy, by zakończyć starcie. Ogromnym ułatwieniem jest także Aerial Roll, pozwalający unikać ataków w powietrzu. Dzięki szybkiemu odnawianiu staminy podczas szybowania można skupić się na unikach i cierpliwym wyczekiwaniu okazji do ataku.

Tenebrum to boss, który wymusza zmianę stylu gry i wykorzystanie mechanik, z których wcześniej nie zawsze trzeba było korzystać. Jeśli jednak podejdziecie do walki z odpowiednią strategią, nawet ta istota z Otchłani nie powinna was zatrzymać na długo. Dajcie znać w komentarzu, czy udało się wam uporać z bossem. Sprawdźcie też informacje o najnowszej aktualizacji gry.