Ile będzie kosztować GTA 6? Szef Take-Two zabiera głos

Ale nie tylko, bo np. nadal nie wiemy, ile przyjdzie nam zapłacić za tegoroczny hit. Plotek w tym temacie było już wiele.

Cena GTA 6 ma być “bardzo rozsądna”

Wreszcie głos postanowił zabrać Strauss Zelnick. Dyrektor generalny Take-Two Interactive brał w tym tygodniu udział w konferencji Interactive Innovation Conference. Jednym z poruszonych tematów była planowana cena Grand Theft Auto 6. Ostatecznie CEO wydawcy nie nie ujawnił dokładniej sumy, jaka znajdzie się na pudełku, ale nakreślił filozofię, którą podążać będzie T2 przy wycenie nowego GTA. Jednym z elementów tejże filozofii ma być “uczciwość” w kwestii tego, ile przyjdzie nam zapłacić za to, co finalnie otrzymamy. Aczkolwiek oczywiście nie mówi to zbyt wiele.