Ile będzie kosztować GTA 6? Szef Take-Two zabiera głos

W kontekście Grand Theft Auto 6 nadal jest wiele palących, acz niewyjaśnionych tematów. Najważniejszy to oczywiście gameplay.
Ale nie tylko, bo np. nadal nie wiemy, ile przyjdzie nam zapłacić za tegoroczny hit. Plotek w tym temacie było już wiele.
Cena GTA 6 ma być “bardzo rozsądna”
Wreszcie głos postanowił zabrać Strauss Zelnick. Dyrektor generalny Take-Two Interactive brał w tym tygodniu udział w konferencji Interactive Innovation Conference. Jednym z poruszonych tematów była planowana cena Grand Theft Auto 6. Ostatecznie CEO wydawcy nie nie ujawnił dokładniej sumy, jaka znajdzie się na pudełku, ale nakreślił filozofię, którą podążać będzie T2 przy wycenie nowego GTA. Jednym z elementów tejże filozofii ma być “uczciwość” w kwestii tego, ile przyjdzie nam zapłacić za to, co finalnie otrzymamy. Aczkolwiek oczywiście nie mówi to zbyt wiele.
Konsumenci płacą za wartość, którą im dostarczasz, a naszym zadaniem jest pobieranie opłaty znacznie, znacznie, znacznie niższej niż dostarczana wartość. To, jak czujesz się z czymś, co kupujesz, jest punktem styku samej rzeczy i ceny, którą za nią płacisz. Konsumenci muszą czuć, że produkt sam w sobie jest niesamowity, a cena, którą zostali obciążeni, była sprawiedliwa w stosunku do tego, co otrzymali – stwierdził Zelnick.
Szef T2 odniósł się też do ogólnej kwestii wyceny gier. Do pewnego momentu ceny pozostawały na niezmiennym poziomie, ale 9. generacja konsol podniosła ten pułap. Wtedy produkcje AAA, zamiast standardowych 60 dolarów, weszły na 70 dolarów. A i to nie był koniec, bo w ubiegłym roku Nintendo zaczęło testować cenę na poziomie 80 dolarów. Mimo tych podwyżek Zelnick przyznał, że gry w zasadzie stały się tańsze. Oczywiście pod warunkiem, że weźmiemy pod uwagę inflację.
Jeśli spojrzysz na to przez ten pryzmat, to [ceny – przyp. red.] nie mają większego sensu. Ale to nie jest pryzmat, przez który my patrzymy. Zamiast tego patrzymy na to… jak dostarczyć coś niesamowitego i jak upewnić się, że to, co ludzie za to płacą, wydaje się bardzo rozsądne – skwitował Amerykanin.
W takim razie ile koniec końców wyłożymy na stół, by nabyć swój egzemplarz Grand Theft Auto 6? Na pewno będzie tutaj mowa o cenie z segmentu premium, która jednocześnie ma odpowiadać otrzymanej zawartości. CEO Take-Two zapewnia przy tym, że Rockstar skupia się na tym, by stworzyć coś, co sam nazwał najbardziej spektakularnym dziełem rozrywkowym na Ziemi.
Jeśli to zrobimy i będziemy służyć naszym klientom, to korzyści same o siebie zadbają – skwitował Zelnick.