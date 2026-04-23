GTA 6 jednak bez kolejnego opóźnienia? Nowy głos uspokaja graczy

Czy była kiedyś gra wyczekiwana tak bardzo, jak Grand Theft Auto 6? Prawdopodobnie nie – i raczej długo nie będzie.

Nowy hit Rockstara długo jednak każde na siebie czekać. A miało być krócej. Grand Theft Auto 6 bez kolejnego opóźnienia? Przypomnijmy, że według pierwotnych założeń Grand Theft Auto 6 miało ukazać się już pod koniec 2025 roku. Potem jednak Rockstar zdecydował się przenieść premierę na maj roku 2026. Czy to oznacza, że zagramy już za miesiąc? Oczywiście, że nie! Wszak od kilku miesięcy wiemy już, że również majowego terminu nie uda się dotrzymać. W związku z tym twórcy ponownie przesunęli moment wydania nowego GTA na rynek. Tym razem na 19 listopada 2026 roku, czyli rok po tym, jak tytuł miał zostać wypuszczony według pierwszej wersji. Niemniej już od dawna gracze zastanawiają się, czy przypadkiem nie czeka nas kolejne opóźnienie.

Po dwóch przełożeniach premiery obawy te wydają się jak najbardziej uzasadnione. Wszak zostało na tyle dużo czasu, by Rockstar i Take-Two mogły raz jeszcze przyprawić społeczność o załamanie. Wygląda jednak na to, że tym razem wszystko pójdzie wreszcie po myśli zarówno deweloperów, jak i graczy. Taką informacją podzielono się podczas ostatniego odcinka podcastu GTAVI O'Clock. Prowadzący program James Jarvis zapewnił, że według informacji, które do nas docierają, listopadowy debiut Grand Theft Auto 6 wydaje się niezagrożony. Jeśli chodzi o szanse na kolejne opóźnienie, to na podstawie tego, co słyszymy, jestem niemal pewien, że żadne przesunięcie nam nie grozi – stwierdził Jarvis.

Są jednak zdecydowanie podstawy do optymizmu. Wszak nadchodzący hit Rockstara po raz pierwszy dotarł do kluczowego momentu, który wcześniej był dla niego nieosiągalny. Niemniej realny spokój prawdopodobnie zyskamy dopiero w maju. Wtedy Takte-Two Interactive spotka się z inwestorami. Jeżeli po tym spotkaniu nie będzie żadnego komunikatu o przełożeniu terminu premiery, pozostanie nam wyczekiwać połowy listopada.

