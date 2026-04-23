Czy naprawdę jest tak źle? Painkiller w historycznej cenie na Steamie

Maciej Petryszyn
2026/04/23 16:40
W ubiegłym roku marka Painkiller po ponad dekadzie przerwy wróciła z martwych. Tylko czy powinna?

Samo hasło “Painkiller powraca” na pewno brzmiało obiecująco. Mowa wszak o legendarnej w naszym kraju produkcji, która otworzyła przed polskim studiem People Can Fly drzwi na Zachód. Niemniej ubiegłoroczny reboot wyszedł już spod rąk innej rodzimej ekipy, tj. Anshar Studios z Katowic. Czy się udało? Cóż, Painkiller A.D. 2025 według branżowych mediów i samych graczy nie okazał się godnym następcą swojego protoplasty. Mimo to być może warto dać tej grze szansę i przekonać się, czy naprawdę jest tak źle? Jeżeli macie wolne kilka złotówek lub po prostu wiąże was siła sentymentu do marki to cóż – szczegóły promocji poniżej.

Painkiller
Painkiller to nowe, współczesne spojrzenie na klasyczną serię z możliwością kooperacji online dla aż do trzech graczy i rozgrywką offline. Walcz z hordami demonów i kolosalnymi koszmarami w bogatym w szczegóły, inspirowanym gotykiem otoczeniu.

Po trafieniu do Czyśćca za swoje występki wobec Nieba Głos Stwórcy oferuje ci szansę na zbawienie. Jako jeden z czempionów masz za zadanie powstrzymać upadłego anioła Azazela przed rozpętaniem piekła na ziemi za pomocą swoich demonicznych armii. Zmierzysz się z hordami przeciwników, demonami o niezwykłych mocach i Nefilimami, trzema diabelskimi dziećmi Azazela.

Czy uda Ci się wykonać misję i zapracować na swoje zbawienie?

  • Czyścieć to twój plac zabaw – skacz, pędź i zaczepiaj się o obiekty w różnorodnych biomach, jednocześnie walcząc z przeciwnikami za pomocą nowych, jak i klasycznych broni z gier Painkiller.
  • Świat groteskowych maszkar stoi otworem – rzuć wyzwanie całej gamie przeciwników, począwszy od hord mniejszych demonów, a skończywszy na kolosalnych koszmarach.
  • Zadawaj ból – wykorzystaj karty tarota, aby wzmocnić swoje umiejętności i łącz je z innymi graczami, aby obrócić wniwecz swoich wrogów.
  • Mądrze wybierz postać – w grze czekają na ciebie cztery wyjątkowe postacie: Ink, Void, Sol i Roch. Wciel się w jedną z nich i wykorzystaj jej unikalne cechy, aby poprawić statystyki energii, zdrowia, siły i obrażeń.
  • Tryb Rogue Angel – wyjdź poza ramy głównej kampanii w nowy wymiar Czyśćca. Połącz siły ze znajomymi i walcz o przetrwanie na ręcznie tworzonych, losowych arenach.

Painkiller w promocji na Steam

Na platformie Steam kupicie obecnie grę Painkiller w promocyjnej, najniższej w historii cenie. Zamiast zwyczajowych 129,99 zł, zapłacicie jedynie 29,99 zł – wystarczy udać się pod ten adres. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje jedynie dziś do godziny 19:00.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

