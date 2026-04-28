Nowa Mafia już powstaje. Gra zyskała potężne wzmocnienie za sprawą doświadczonej twórczyni

Doświadczona deweloperka zasiliła szeregi Hangar 13.

Po udanym powrocie serii studio Hangar 13 nie zwalnia tempa i według niedawnych informacji powstaje nie tylko bezpośrednia kontynuacja Mafia: The Old Country, ale również pełnoprawny remake Mafii 2. Choć projekty pozostają na wczesnym etapie rozwoju, do zespołu dołącza właśnie osoba, która może mieć ogromny wpływ na ich ostateczny kształt. Mafia: The Old Country – do kontynuacji dołączyła weteranka branży Nowe informacje na temat produkcji pojawiły się dzięki wypowiedzi jednego z aktorów głosowych, który potwierdził, że studio rozwija kolejny projekt. Teraz wiadomo już, że do prac nad nim dołączy ważna postać z branży.

Emily Grace Buck ogłosiła, że w czerwcu tego roku obejmie stanowisko Narrative Director w Hangar 13. W praktyce oznacza to, że będzie odpowiadać za kierunek fabularny całej marki Mafia, a także poprowadzi narrację w kolejnej głównej odsłonie serii. To istotna zmiana, zwłaszcza że Mafia od lat słynie z mocno zarysowanych postaci i dopracowanych historii. Buck ma jednak solidne doświadczenie w tej dziedzinie. W przeszłości pracowała dla takich firm jak DICE, Ubisoft czy Telltale Games, gdzie była zaangażowana w różnorodne projekty narracyjne. Współtworzyła takie gry, jak Batman: The Telltale Series, Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, Age of Wonders 4, czy Battlefield 2042.

Jej ostatnim dużym przedsięwzięciem była praca nad Battlefield 6, przy którym odpowiadała za rozwój fabuły w modelu gry-usługi. W szczególności zajmowała się ewolucją narracji na przestrzeni kolejnych sezonów, co pokazuje jej doświadczenie w długofalowym prowadzeniu historii. Dołączenie Buck do zespołu może być kluczowe dla przyszłości marki. Sukces Mafia: The Old Country, który spotkał się z dobrym odbiorem i osiągnął solidne wyniki sprzedażowe w premierowym miesiącu. Na ten moment szczegóły dotyczące nowej Mafii pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że projekt znajduje się we wczesnej fazie produkcji.

