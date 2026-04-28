Nowa Mafia już powstaje. Gra zyskała potężne wzmocnienie za sprawą doświadczonej twórczyni

Mafia: The Old Country – do kontynuacji dołączyła weteranka branży
Nowe informacje na temat produkcji pojawiły się dzięki wypowiedzi jednego z aktorów głosowych, który potwierdził, że studio rozwija kolejny projekt. Teraz wiadomo już, że do prac nad nim dołączy ważna postać z branży.
Emily Grace Buck ogłosiła, że w czerwcu tego roku obejmie stanowisko Narrative Director w Hangar 13. W praktyce oznacza to, że będzie odpowiadać za kierunek fabularny całej marki Mafia, a także poprowadzi narrację w kolejnej głównej odsłonie serii.
To istotna zmiana, zwłaszcza że Mafia od lat słynie z mocno zarysowanych postaci i dopracowanych historii. Buck ma jednak solidne doświadczenie w tej dziedzinie. W przeszłości pracowała dla takich firm jak DICE, Ubisoft czy Telltale Games, gdzie była zaangażowana w różnorodne projekty narracyjne. Współtworzyła takie gry, jak Batman: The Telltale Series, Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, Age of Wonders 4, czy Battlefield 2042.
Jej ostatnim dużym przedsięwzięciem była praca nad Battlefield 6, przy którym odpowiadała za rozwój fabuły w modelu gry-usługi. W szczególności zajmowała się ewolucją narracji na przestrzeni kolejnych sezonów, co pokazuje jej doświadczenie w długofalowym prowadzeniu historii.
Dołączenie Buck do zespołu może być kluczowe dla przyszłości marki. Sukces Mafia: The Old Country, który spotkał się z dobrym odbiorem i osiągnął solidne wyniki sprzedażowe w premierowym miesiącu.
Na ten moment szczegóły dotyczące nowej Mafii pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że projekt znajduje się we wczesnej fazie produkcji.
