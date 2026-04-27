Gigantyczny Ksenomorf może stanąć w Twoim domu. Wielka figura z Obcego nie kosztuje aż tak dużo

Wczoraj obchodziliśmy oficjalne święto serii Obcy. Dlaczego akurat 26 kwietnia? Ten dzień został wyznaczony, jako nawiązanie do księżyca LV 426, gdzie po raz pierwszy odkryto Ksenomorfy w kultowym filmie science fiction Obcy w reżyserii Ridley Scott. Tegoroczne obchody przynoszą jednak coś więcej niż tylko oficjalny teaser Obcy: Izolacja 2. Okazuje się, że na rynek trafi wyjątkowy gadżet kolekcjonerski dla każdego fana serii.
Obcy – animatroniczna figurka mierząca 180 cm trafiła do sprzedaży
Firma Spirit Halloween zaprezentowała pełnowymiarową, animatroniczną figurę Ksenomorfa, która mierzy ponad sześć stóp wysokości, czyli około 180 centymetrów. Projekt skupia się na wiernym odwzorowaniu klasycznego wyglądu znanego z pierwszego filmu. Charakterystyczna wydłużona czaszka, grzbietowe kolce, biomechaniczne detale, ogon oraz pazury tworzą sylwetkę, która natychmiast przywołuje skojarzenia z jednym z najbardziej przerażających stworzeń w historii kina.