Gigantyczny Ksenomorf może stanąć w Twoim domu. Wielka figura z Obcego nie kosztuje aż tak dużo

Cena jest całkiem atrakcyjna, jak na ten poziom detali i wykonania.

Wczoraj obchodziliśmy oficjalne święto serii Obcy. Dlaczego akurat 26 kwietnia? Ten dzień został wyznaczony, jako nawiązanie do księżyca LV 426, gdzie po raz pierwszy odkryto Ksenomorfy w kultowym filmie science fiction Obcy w reżyserii Ridley Scott. Tegoroczne obchody przynoszą jednak coś więcej niż tylko oficjalny teaser Obcy: Izolacja 2. Okazuje się, że na rynek trafi wyjątkowy gadżet kolekcjonerski dla każdego fana serii. Obcy – animatroniczna figurka mierząca 180 cm trafiła do sprzedaży Firma Spirit Halloween zaprezentowała pełnowymiarową, animatroniczną figurę Ksenomorfa, która mierzy ponad sześć stóp wysokości, czyli około 180 centymetrów. Projekt skupia się na wiernym odwzorowaniu klasycznego wyglądu znanego z pierwszego filmu. Charakterystyczna wydłużona czaszka, grzbietowe kolce, biomechaniczne detale, ogon oraz pazury tworzą sylwetkę, która natychmiast przywołuje skojarzenia z jednym z najbardziej przerażających stworzeń w historii kina.

Największe wrażenie robi jednak sposób, w jaki figura się porusza. Tułów Ksenomorfa wykonuje płynne ruchy na boki, co nadaje mu realistycznej, niemal drapieżnej prezencji. Kultowa wewnętrzna szczęka, znana z filmowych scen grozy, wysuwa się gwałtownie z charakterystycznym trzaskiem zębów, zapewniając efekt nagłego strachu, który doskonale wpisuje się w klimat serii.

Figurka przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń lub na zadaszonych przestrzeniach, a w zestawie znajduje się solidne opakowanie z wysuwaną tacką, które ułatwia przechowywanie i ponowne pakowanie. Całość skierowana jest zarówno do kolekcjonerów, jak i osób przygotowujących sezonowe dekoracje. Animatroniczny Ksenomorf został wyceniony na 449,99 dolara, czyli ponad 1 600 zł i jest już dostępny w sprzedaży. Wszystko wskazuje na to, że może stać się jednym z najbardziej pożądanych gadżetów związanych z Alien Day w tym roku.

