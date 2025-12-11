Ile kosztuje pokaz na The Game Awards? Stawki mają sięgać astronomicznych kwot

Coroczna gala The Game Awards, prowadzona przez Geoffa Keighleya, stanowi dla twórców gier znaczącą scenę do zaprezentowania nadchodzących produkcji. Najnowsze doniesienia ujawniły potencjalnie bardzo wysokie koszty, z jakimi muszą zmierzyć się deweloperzy, aby ich zwiastuny zostały włączone do programu tego prestiżowego wydarzenia. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Kotaku, bazującym na informacjach od dwóch anonimowych źródeł, umieszczenie zwiastuna na TGA może kosztować firmy do miliona dolarów. Milion za zwiastun na TGA 2025? Tak sugerują informatorzy Ustalono, że kwota sięgająca miliona dolarów dotyczy najdłuższych formatów reklamowych. Konkretnie, źródła podają, że koszt zaprezentowania trzy-minutowego zwiastuna przekracza obecnie tę siedmiocyfrową sumę. Co więcej, cena za prezentację na The Game Awards jest rzekomo dwukrotnie wyższa niż stawki stosowane podczas Opening Night Live.

Należy podkreślić, że szacowana cena 1 miliona dolarów jest przewidziana wyłącznie dla najdłuższych materiałów reklamowych, co oznacza, że zwiastuny o krótszym czasie trwania są wyceniane niżej. Zakładając, że stawki na The Game Awards są faktycznie dwukrotnie wyższe niż te na ONL, można przybliżeniu określić koszty krótszych formatów reklamowych. Jeśli stawki TGA są podwojone, to 30-sekundowy spot mógłby kosztować około 300 000 dolarów, a prezentacja trwająca jedną minutę wyniosłaby w przybliżeniu 420 000 dolarów. Dla porównania, podawane opłaty za czas antenowy podczas Opening Night Live 2025 wynosiły 150 000 dolarów za 30 sekund i 210 000 dolarów za minutę reklamy. W przypadku najdłuższego spotu, na ONL, cena za trzyminutową reklamę wynosiła rzekomo około 500 000 dolarów.

Choć dwóch wydawców gier wideo, z którymi rozmawiał Kotaku, nie znało dokładnych aktualnych stawek, potwierdzili oni, że ujawnione kwoty są zgodne z ich przewidywaniami na podstawie stawek z poprzednich lat. Aby spróbować zmierzyć potencjalny zasięg, warto zauważyć, że The Game Awards w zeszłym roku wygenerowało 14 milionów wyświetleń na swoim kanale YouTube. Trudno jest jednak jednoznacznie ocenić rzeczywistą wartość tych płatnych prezentacji bez dostępu do większej ilości danych i szczegółowych informacji na temat zwrotu z inwestycji. Przypomnijmy, że The Game Awards 2025 odbędzie się w Peacock Theater w Los Angeles, w Kalifornii. Wydarzenie będzie miało miejsce 11 grudnia, natomiast transmisja w Polsce rozpocznie się o 1:30 w nocy z 11 na 12 grudnia.

