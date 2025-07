Call of Duty: Black Ops 7 ocenione przez ESRB. Wkrótce pokaz gry

Jak niedawno informowaliśmy, podczas Gamescom Opening Night Live zobaczymy pokaz Call of Duty: Black Ops 7. Zgodnie z zapowiedziami tytuł ma rozpocząć tegoroczne targi w „wielkim stylu”. Nowa odsłona cyklu otrzymała tymczasem oficjalną kategorię wiekową od organizacji ESRB.

Call of Duty: Black Ops 7 z kategorią „M”

ESRB oznaczyło Call of Duty: Black Ops 7 symbolem „M”. Wszystkie poprzednie główne odsłony Call of Duty, wydane w ostatnich latach, konsekwentnie otrzymywały to samo oznaczenie wiekowe. Podkreśla to niezmienny, dojrzały charakter cyklu, który od dawna adresowany jest do pełnoletnich odbiorców.