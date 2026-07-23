Hugh Jackman będzie piratem na statku Ridleya Scotta. Sony daje zielone światło wielkiej przygodzie

Po tym, jak jeden z wielkich graczy zrezygnował z projektu, ekranizacja Wyspy skarbów trafiła pod skrzydła Sony Pictures. Reżyser ma już także gwiazdę w roli głównej.

Wygląda na to, że Ridley Scott dopiął swego. Choć jeszcze niedawno nie było pewne, czy jego nowa adaptacja Wyspy skarbów znajdzie finansowanie, projekt oficjalnie trafił do Sony Pictures. W głównej roli wystąpi Hugh Jackman, który wcieli się w legendarnego pirata Czarnobrodego. grafika wygenerowana przez AI Sony przejmuje projekt Ridleya Scotta. To adaptacja Wyspy skarbów Jeszcze kilka tygodni temu Scott przyznawał w rozmowie z magazynem Empire, że Wyspa skarbów jest jego najważniejszym projektem, ale wszystko zależy od znalezienia studia gotowego wyłożyć pieniądze na realizację filmu. Według wcześniejszych doniesień produkcją nie było zainteresowane 20th Century Studios, mimo że współpracuje z reżyserem przy nadchodzącym Gwiazdozbiorze psa.

Jak informuje Deadline, sytuacja uległa zmianie i prawa do filmu przejęło Sony Pictures. Oprócz Ridleya Scotta za kamerą i Hugh Jackmana w obsadzie potwierdzono również scenarzystę. Adaptację przygotował Jack Thorne, autor głośnego serialu Dojrzewanie oraz serialowej wersji Władcy much, która debiutowała w tym roku na HBO Max. Ciekawostkę stanowi fakt, że Hugh Jackman wcielał się już w pirata w filmie Piotruś. Wyprawa do Nibylandii.

GramTV przedstawia:

Choć Wyspa skarbów opiera się na klasycznej powieści Roberta Louisa Stevensona z 1883 roku, szczegóły nowej interpretacji pozostają tajemnicą. Można jednak zakładać, że historia ponownie zabierze widzów w pełną niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu legendarnego skarbu, a jednym z kluczowych bohaterów będzie grany przez Jackmana Czarnobrody. Dla Ridleya Scotta będzie to kolejny ambitny projekt po Gwiazdozbiorze psa, którego premiera odbędzie się w sierpniu. Mimo że jego ostatnie widowiska, Napoleon i Gladiator 2, nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań pod względem ocen i wyników finansowych, legendarny reżyser nie zwalnia tempa. Co więcej, nowa Wyspa skarbów może trafić do kin jeszcze przed przygotowywanym przez Disneya rebootem Piratów z Karaibów, co z pewnością nie jest przypadkiem.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









