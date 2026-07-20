Wiemy już w jakim uniwersum rozegra się akcja filmu Call of Duty. Wybór jest dość oczywisty

Twórcy filmu na podstawie gry Call of Duty sięgną po jedną z najbardziej lubianych serii.

Reżyser i współautor scenariusza powstającego filmu aktorskiego Call of Duty, Peter Berg, oficjalnie potwierdził, że produkcja zostanie osadzona w uniwersum Call of Duty: Modern Warfare. Choć szczegóły fabuły nadal pozostają tajemnicą, wybór tego świata sugeruje, że w filmie mogą pojawić się doskonale znane postacie, takie jak Kapitan Price, Ghost, Soap czy Makarov. Uniwersum Modern Warfare będzie główną inspiracja do filmu Call of Duty Pomysł stworzenia pełnometrażowego filmu aktorskiego na podstawie serii Call of Duty nie jest nowy. Activision po raz pierwszy zapowiedziało chęć realizacji wysokobudżetowych ekranizacji już w 2015 roku. Dwa lata później w 2017 roku, przedstawiciele firmy Stacey Sher i Nick van Dyk poinformowali, że w przygotowaniu znajduje się kilka aktorskich projektów osadzonych w uniwersum Call of Duty, a zespół odpowiedzialny za ich rozwój miał już opracowane plany obejmujące wiele kolejnych lat. Po tych zapowiedziach temat filmu na długi czas ucichł. Dopiero we wrześniu 2025 roku Activision oficjalnie potwierdziło, że nawiązało współpracę z Paramount w celu stworzenia pełnometrażowej ekranizacji jednej z najpopularniejszych serii gier wideo na świecie.

Teraz, dziesięć miesięcy po ponownym ogłoszeniu projektu, ujawniono pierwszą istotną informację dotyczącą jego fabuły. Podczas wydarzenia Fanatics Fest w Nowym Jorku Peter Berg potwierdził, że akcja filmu rozegra się w uniwersum Call of Duty: Modern Warfare. Na razie jest to jedyny oficjalny szczegół dotyczący produkcji. Nie wiadomo jeszcze, czy film będzie bezpośrednią adaptacją którejś z odsłon serii Modern Warfare, czy jedynie opowie nową historię osadzoną w tym samym świecie. Nie jest również potwierdzone, czy na ekranie rzeczywiście pojawią się bohaterowie znani z gier, choć wybór uniwersum znacząco zwiększa prawdopodobieństwo obecności takich postaci jak Kapitan Price czy Ghost.

GramTV przedstawia:

Peter Berg został oficjalnie ogłoszony reżyserem filmu w październiku 2025 roku. Karierę rozpoczynał jako aktor, jednak od lat 90. pracuje przede wszystkim jako reżyser i scenarzysta filmów oraz seriali telewizyjnych. W jego dorobku znajdują się między innymi Friday Night Lights, Hancock, Battleship, Lone Survivor oraz Deepwater Horizon. Jeszcze w tym roku na platformie Netflix zadebiutuje także jego nowy film zatytułowany The Mosquito Bowl. Razem z Bergiem nad projektem pracuje Taylor Sheridan, który pełni funkcję współscenarzysty i producenta filmu. Sheridan jest najbardziej znany jako twórca, scenarzysta, producent wykonawczy i reżyser serialowego uniwersum Yellowstone oraz jego prequeli. Odpowiadał również za scenariusze do takich filmów jak Sicario, Hell or High Water i Wind River. Podczas panelu wytwórni Paramount na CinemaCon 2026, który odbył się w kwietniu, ujawniono oficjalną datę premiery filmu. Produkcja trafi do kin 30 czerwca 2028 roku, co zbiegnie się z 30. rocznicą powstania marki Call of Duty. Choć podczas prezentacji nie zdradzono żadnych szczegółów dotyczących fabuły, Peter Berg podkreślił, że jego celem jest pokazanie żołnierza “z ludzkiej perspektywy”, jednocześnie zachowując widowiskowy rozmach, z którego słynie seria Call of Duty.