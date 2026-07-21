Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najgłośniejszych horrorów roku z 90% na RT w końcu trafił do Polski. Ominął kina i jest już na VOD

Jakub Piwoński
2026/07/21 13:50
0
0

Hokum z Adamem Scottem, gwiazdą Rozdzielenia, zbiera świetne recenzje na świecie. Polscy widzowie długo czekali na premierę, jednak ostatecznie film zadebiutował wyłącznie w serwisach VOD.

Hokum to jeden z najgłośniejszych horrorów 2026 roku. Najnowszy film Damiana McCarthy'ego, reżysera Domu osobliwości oraz Wyspy mroku, od miesięcy przewija się w zagranicznych zestawieniach najlepszych tegorocznych produkcji grozy. Obok takich tytułów jak Backroom czy Obsesja, właśnie Hokum jest najczęściej wskazywany jako jeden z najmocniejszych horrorów ostatnich miesięcy. Droga polskiej dystrybucji była jednak długa.

Hokum
Hokum

Hokum – polska premiera przebiegała zupełnie inaczej, niż planowano

W Polsce film początkowo miał trafić do kin za sprawą Monolith Films jeszcze w maju tego roku. Później pojawiły się informacje, że premiera została przesunięta na lipiec. Ostatecznie te doniesienia częściowo się potwierdziły, ale z jedną istotną zmianą – Hokum całkowicie ominął kina i 21 lipca zadebiutował bezpośrednio w dystrybucji VOD. Na świecie dystrybucją zajmuje się prestiżowe studio Neon.

W głównej roli wystąpił Adam Scott, którego widzowie doskonale znają z serialu Rozdzielenie (Severance). Aktor wciela się w Ohma Baumana – autora bestsellerowych horrorów, który przyjeżdża do odległego pensjonatu w Irlandii, aby rozsypać prochy swoich rodziców. Na miejscu odkrywa jednak mroczną legendę o starożytnej wiedźmie nawiedzającej hotel, a kolejne niepokojące wizje i tajemnicze zaginięcia sprawiają, że zaczyna mierzyć się nie tylko z nadprzyrodzonym złem, ale także z własną przeszłością.

GramTV przedstawia:

Krytycy bardzo ciepło przyjęli najnowszy film McCarthy'ego. Hokum może pochwalić się 90% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes oraz 76 punktami w serwisie Metacritic, co przekłada się na jedne z najwyższych ocen wśród tegorocznych horrorów. Szczególnie chwalone są gęsta atmosfera, scenariusz oraz występ Adama Scotta. Film jest już dostępny m.in. w TVP VOD.

Tagi:

Popkultura
film
recenzje
kino
Dystrybucja cyfrowa
popularność
vod
Adam Scott
dystrybucja filmów
Hokum
Damian McCarthy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112