Jeden z najgłośniejszych horrorów roku z 90% na RT w końcu trafił do Polski. Ominął kina i jest już na VOD

Hokum to jeden z najgłośniejszych horrorów 2026 roku. Najnowszy film Damiana McCarthy'ego, reżysera Domu osobliwości oraz Wyspy mroku, od miesięcy przewija się w zagranicznych zestawieniach najlepszych tegorocznych produkcji grozy. Obok takich tytułów jak Backroom czy Obsesja, właśnie Hokum jest najczęściej wskazywany jako jeden z najmocniejszych horrorów ostatnich miesięcy. Droga polskiej dystrybucji była jednak długa.

Hokum – polska premiera przebiegała zupełnie inaczej, niż planowano

W Polsce film początkowo miał trafić do kin za sprawą Monolith Films jeszcze w maju tego roku. Później pojawiły się informacje, że premiera została przesunięta na lipiec. Ostatecznie te doniesienia częściowo się potwierdziły, ale z jedną istotną zmianą – Hokum całkowicie ominął kina i 21 lipca zadebiutował bezpośrednio w dystrybucji VOD. Na świecie dystrybucją zajmuje się prestiżowe studio Neon.