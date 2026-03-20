Władca much – recenzja serialu. Chłopcy, którzy za szybko przestali być dziećmi

Odwieczne pytanie, które dzieli filozofów, brzmi: czy człowiek z natury jest dobry, zły, a może jedno i drugie? Władca much zdaje się skłaniać ku odpowiedzi pesymistycznej – i powiem wprost: zawsze miałem wrażenie, że robi to z niepokojącą pewnością siebie. To nie tylko moralitet, ale też opowieść o mechanizmach, których wolelibyśmy w sobie nie widzieć. I może właśnie dlatego ta historia, mimo że powstała w 1954 roku, nadal działa.

Poprzednie ekranizacje Władcy much dobrze pokazują, jak różnymi drogami można opowiadać tę samą historię. Film Petera Brooka z 1963 roku stawiał na surowość i niemal dokumentalny realizm, przez co jego wizja była chłodna, bezpośrednia i momentami wręcz niewygodna w odbiorze. Z kolei wersja Harry’ego Hooka z 1990 roku szła w stronę bardziej uporządkowanej, wizualnie przystępnej formy, w której estetyka i większy budżet tworzyły kontrast z brutalnością wydarzeń. Obie adaptacje różniły się tonem, ale w gruncie rzeczy uzupełniały się, podkreślając inne aspekty tej samej opowieści – jedna bardziej naturalistyczna, druga bardziej „filmowa” w klasycznym sensie. Na ich tle nowa wersja próbuje znaleźć własną drogę. Zaproponował nam ją Jack Thorne, twórca głośnego Dojrzewania.

Natura, które nie kołysze do snu

Serialowa adaptacja to ciekawy przypadek, bo choć były już filmowe wersje tej historii, to po raz pierwszy mamy do czynienia z formą rozciągniętą w metrażu. Sama historia pozostaje niezmienna: grupa chłopców trafia na bezludną wyspę po katastrofie samolotu i próbuje zbudować własne społeczeństwo. Najpierw jest organizacja, wybór lidera, próby zachowania zasad. A potem – no cóż, jeśli znacie książkę, to wiecie, jak to się kończy. Jeśli nie, to powiem tylko tyle: im dalej w las (czy raczej dżunglę), tym mniej w tym wszystkim cywilizacji. Taka struktura narracyjna, rozciągnięta na odcinki, pozwala wyraźniej uchwycić momenty przejścia, które w filmowych adaptacjach bywały bardziej skrótowe, a przez to mniej wybrzmiewały emocjonalnie.

Ta historia wersja od początku miała zadatki, do odczytywania jej jako dystopii – i to takiej całkiem współczesnej w wydźwięku. Wspólnota, którą budują chłopcy, staje się czymś więcej niż tylko „miniaturowym społeczeństwem”: to raczej obraz powolnej dekadencji, rozkładu zasad i wartości, który można bez większego wysiłku przełożyć na wizję przyszłości, trawionej totalitaryzmami. Tym bardziej że już w książkowym pierwowzorze pobrzmiewała sugestia globalnego konfliktu i nuklearnej wojny – tutaj nie jest to eksponowane, ale gdzieś w tej historii nadal rezonuje. Dzięki temu serial można czytać nie tylko jako adaptację klasyki, ale też jako komentarz do współczesnych lęków społecznych i narastającego poczucia niestabilności.

Człowiek jest dobry, czy zły?

Największą siłą serialu jest jednak klimat. Twórcy bardzo wyraźnie postawili na budowanie atmosfery – i to takiej, która powoli, niemal niezauważalnie zaczyna widza osaczać. Zauważyłem, że tempo jest celowo spowolnione: dużo tu ujęć natury, wsłuchiwania się w dżunglę, obserwowania bohaterów w ciszy, która wcale nie jest ciszą. Odgłosy wyspy – szum liści, trzaski, odległe krzyki – robią tu równie dużą robotę co dialogi. Do tego dochodzi muzyka: momentami folkowa, momentami wręcz rytualna, czasem podbita chórem. Działa to świetnie, budując poczucie, że ta wyspa żyje – i że niekoniecznie jest przyjazna. W efekcie widz nie tyle ogląda wydarzenia, co stopniowo w nie wsiąka, tracąc bezpieczny dystans i zaczynając odczuwać ten sam niepokój co bohaterowie.

Z drugiej strony, nie wszystko tu gra idealnie. Serial ma wyraźną tendencję do przesady w warstwie wizualnej. Jaskrawe filtry, które mają podkreślać egzotykę i „koloryt” wyspy, potrafią czasem przytłoczyć. Zamiast wzmacniać klimat, zaczynają odciągać uwagę. Do tego dochodzą momenty, w których realizacja po prostu nie nadąża za ambicjami – tanie CGI czy brak umiaru w niektórych scenach sprawiają, że całość bywa nierówna. I miałem wrażenie, jakby twórcy chwilami balansowali między naprawdę ciekawą wizją a czymś, co ociera się o kicz. Ambicja jest duża – może nawet za duża jak na dostępne środki (także budżetowe). Ten brak równowagi potrafi wybić z immersji dokładnie wtedy, kiedy historia powinna uderzać najmocniej.

Cywilizacja cienka jak skorupa

Jeśli chodzi o bohaterów, podział na odcinki skupione wokół konkretnych postaci to strzał w dziesiątkę. Dzięki temu dostajemy więcej przestrzeni na ich psychologię i przemiany, a nie tylko szkicowe portrety znane z krótszych form. I tutaj muszę się zatrzymać przy Jacku – bo to zdecydowanie najmocniejszy punkt obsady. Lox Pratt kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Jest najbardziej charyzmatyczny z całej grupy, a jego powolne staczanie się w otchłań zostało zarysowane z dużym wyczuciem niuansów. Najbardziej uderzające są momenty, kiedy spod tej budowanej twardości przebija coś zupełnie innego: wrażliwość i strach – cechy, które jego bohater tak skrupulatnie próbuje ukryć. I co ciekawe, to właśnie ta rola otworzyła mu drzwi szerzej – Pratt wcieli się w nową wersję Draco Malfoya w nadchodzącym serialu Harry Potter, co tylko potwierdza, że mamy do czynienia z aktorem, który już teraz buduje swoją pozycję. Utorował sobie drogę znakomicie i wygląda na to, że to dopiero początek.