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Hot Wheels wraca z Infinite Rush. Wyciek pokazuje rozgrywkę i ujawnia datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/06/05 15:50
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Milestone pracuje nad nową odsłoną serii, która ma zaoferować otwarty świat i więcej swobody jazdy.

Do sieci trafiły nowe informacje na temat gry Hot Wheels Infinite Rush, która ma być kolejną dużą odsłoną popularnej serii wyścigowej. Według przecieku produkcja od studia Milestone zadebiutuje jeszcze we wrześniu tego roku, a gracze mogą spodziewać się pierwszego oficjalnego trailera oraz szczegółów rozgrywki.

Hot Wheels Infinite Rush
Hot Wheels Infinite Rush

Hot Wheels Infinite Rush – premiera i pierwsze szczegóły

Seria Hot Wheels od lat rozwijana jest przez studio Milestone S.r.l., które odpowiadało również za poprzednią odsłonę cyklu. Nowa gra ma kontynuować kierunek arcade’owej jazdy, jednocześnie wprowadzając bardziej otwarty świat i większą swobodę eksploracji. Według przecieku Hot Wheels Infinite Rush ma ukazać się 24 września na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Cena gry ma wynosić 49,99 dolarów, co sugeruje standardową premierę pełnopłatnej produkcji AA.

Wczytywanie ramki mediów.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged było ostatnią dużą odsłoną serii, dlatego nowy tytuł budzi spore zainteresowanie wśród fanów szybkiej, zręcznościowej jazdy. Tym razem deweloperzy mają postawić na większe mapy i bardziej dynamiczne środowiska.

GramTV przedstawia:

Wyciek wskazuje również na istnienie pierwszego trailera, który miał zostać opublikowany wcześniej niż planowano. Materiał prezentuje in-engine gameplay, różnorodne trasy oraz nowe pojazdy, a także elementy inspirowane dużymi, widowiskowymi przeszkodami.

Choć na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia, przeciek pochodzi od znanego insidera, co sprawia, że gracze oczekują rychłej zapowiedzi gry — być może jeszcze podczas Summer Game Fest 2026.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-hot-wheels-game-infinite-rush-release-date-and-trailer-revealed/

Tagi:

News
plotka
wyścigi
przeciek
Hot Wheels
Wyścigowe
Summer Game Fest
wyścigi samochodowe
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112