Hot Wheels wraca z Infinite Rush. Wyciek pokazuje rozgrywkę i ujawnia datę premiery

Milestone pracuje nad nową odsłoną serii, która ma zaoferować otwarty świat i więcej swobody jazdy.

Do sieci trafiły nowe informacje na temat gry Hot Wheels Infinite Rush, która ma być kolejną dużą odsłoną popularnej serii wyścigowej. Według przecieku produkcja od studia Milestone zadebiutuje jeszcze we wrześniu tego roku, a gracze mogą spodziewać się pierwszego oficjalnego trailera oraz szczegółów rozgrywki.

Hot Wheels Infinite Rush – premiera i pierwsze szczegóły

Seria Hot Wheels od lat rozwijana jest przez studio Milestone S.r.l., które odpowiadało również za poprzednią odsłonę cyklu. Nowa gra ma kontynuować kierunek arcade’owej jazdy, jednocześnie wprowadzając bardziej otwarty świat i większą swobodę eksploracji. Według przecieku Hot Wheels Infinite Rush ma ukazać się 24 września na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Cena gry ma wynosić 49,99 dolarów, co sugeruje standardową premierę pełnopłatnej produkcji AA.

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