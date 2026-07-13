MotoGP Rivals zapowiedziane. To pierwszy oficjalny menadżer wyścigowej serii

W sieci pojawił się zwiastun gry MotoGP Rivals, która jest pierwszym oficjalnym menadżerem najlepszej motocyklowej serii wyścigowej na świecie. Produkcja będzie dostępna na platformach mobilnych z systemami Android oraz iOS i choć w pierwszej kolejności zadebiutuje w Azji, to jednak z czasem stanie się dostępna na całym świecie – w tym oczywiście w Polsce. Obecnie trwają beta testy i do których można się zapisać kontaktując się z twórcami poprzez media społecznościowe produkcji.

MotoGP Rivals to pierwszy menadżer motocyklowej serii

MotoGP Rivals to klasyczny menadżer wyścigowy w którym zarządzamy jednym z oficjalnych zespołów MotoGP, a także zawodnikami, których poczynania możemy śledzić na co dzień. O ile zespół wybieramy z możliwych dostępnych, tak zawodników losuje się z paczek z kartami, a następnie opłaca się ich rozwój wirtualną walutą. Podobnie jest z częściami do motocykla, które również wypadają z paczek (zbieramy je po zakończonych wyścigach) i które również wymieniamy biorąc pod uwagę statystyki, a także rozwijamy za pomocą wirtualnej waluty.