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MotoGP Rivals zapowiedziane. To pierwszy oficjalny menadżer wyścigowej serii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/13 11:50
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Formuła jeden posiada swojego menadżera, serie GT również, więc teraz pora na motocykle i królową tego sportu, czyli MotoGP.

W sieci pojawił się zwiastun gry MotoGP Rivals, która jest pierwszym oficjalnym menadżerem najlepszej motocyklowej serii wyścigowej na świecie. Produkcja będzie dostępna na platformach mobilnych z systemami Android oraz iOS i choć w pierwszej kolejności zadebiutuje w Azji, to jednak z czasem stanie się dostępna na całym świecie – w tym oczywiście w Polsce. Obecnie trwają beta testy i do których można się zapisać kontaktując się z twórcami poprzez media społecznościowe produkcji.

MotoGP Rivals
MotoGP Rivals

MotoGP Rivals to pierwszy menadżer motocyklowej serii

MotoGP Rivals to klasyczny menadżer wyścigowy w którym zarządzamy jednym z oficjalnych zespołów MotoGP, a także zawodnikami, których poczynania możemy śledzić na co dzień. O ile zespół wybieramy z możliwych dostępnych, tak zawodników losuje się z paczek z kartami, a następnie opłaca się ich rozwój wirtualną walutą. Podobnie jest z częściami do motocykla, które również wypadają z paczek (zbieramy je po zakończonych wyścigach) i które również wymieniamy biorąc pod uwagę statystyki, a także rozwijamy za pomocą wirtualnej waluty.

Przed startem wyścigu wybieramy opony, a w trakcie zmagań kontrolujemy ich zużycie, a także zachowanie zawodników. Możemy im kazać naciskać, jechać neutralnie lub zachowawczo gdy stan opon nie pozwoli na nic więcej. Warto to robić, aby uniknąć upadku i zachować szansę na dobre punktowane miejsce. Wyścigi są krótkie, trwają zwykle 4 okrążenia i oczywiście są rozgrywane na oficjalnych torach. Gra oferuje widok izometryczny, za motocyklem oraz widok samego toru z poruszającymi się kropkami z numerami zawodników. Na graczy czeka także ranking z różnymi progami i bonusami, a awans zależy od wyników uzyskiwanych w wyścigach.

GramTV przedstawia:

Jako, że jest to gra mobilna to oczywiście nie mogło zabraknąć mikropłatności. Te istnieją i można za nie kupić walutę premium, za którą można dokupić wirtualną kasę na rozwój części i zawodników. W grze istnieje także przepustka sezonowa z podziałem na darmową wersję oraz premium.

Data premiery światowego startu gry nie jest jeszcze znana. Zobaczcie zwiastun produkcji:

Tagi:

News
zwiastun
iOS
Android
wyścigi
motogp
mobilka
menadżer wyścigowy
MotoGP Rivals
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112