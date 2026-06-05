Battlefield 6 przywróci bitwy morskie. Twórcy ujawnili plany na kolejne sezony

Do gry zmierzają nowe mapy, większa destrukcja oraz funkcje, o które gracze prosili od premiery.

Choć Battlefield 6 od premiery regularnie otrzymuje aktualizacje, część społeczności coraz głośniej zwracała uwagę na brak niektórych podstawowych funkcji. W odpowiedzi na te głosy deweloperzy opublikowali nowy dziennik deweloperski oraz obszerne podsumowanie sesji pytań i odpowiedzi, ujawniając plany na kolejne sezony. Battlefield 6 – nowe mapy i większa destrukcja w drodze Największą atrakcją 4. sezonu będzie powrót walk morskich. Twórcy potwierdzili dwie nowe mapy: Tsuru Reef oraz dobrze znaną fanom serii Wake Island. Pierwsza z nich ma być jedną z największych aren dostępnych w grze, a starcia na wodzie staną się integralną częścią rozgrywki. Jeszcze w tym miesiącu gracze Battlefield Labs będą mogli sprawdzić mapę podczas testów. Wczytywanie ramki mediów.

Powracająca Wake Island zostanie odświeżona, jednak deweloperzy podkreślają, że chcą zachować charakterystyczną tożsamość tej kultowej lokacji. Jednocześnie trwają prace nad kolejną mapą z 3. sezonu, Cairo Bazaar, która ma zadebiutować w najbliższym czasie.

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Battlefield Studios ujawniło również harmonogram długo wyczekiwanych funkcji. Czat oparty na odległości pomiędzy graczami ma pojawić się pod koniec 4. sezonu, natomiast wyszukiwarka serwerów została zaplanowana na sezon 5. Priorytetem pozostają także system plutonów oraz tablice rankingowe. Deweloperzy pracują ponadto nad rozgrywkami rankingowymi, choć ich data premiery nie została jeszcze określona. Podczas sesji pytań i odpowiedzi twórcy odnieśli się również do kwestii destrukcji otoczenia. Potwierdzono, że mapy przygotowywane na 5. sezon zaoferują znacznie większe możliwości niszczenia wybranych elementów środowiska. Studio rozważa także powrót mechaniki odrzucania granatów, jednak na razie temat pozostaje na etapie wewnętrznych testów. Przypomnijmy, że Battlefield 6 jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Jeden gest Anakina zmienia znaczenie jego przemiany w Dartha Vadera. Ten szczegółów z Zemsty Sithów mógł Wam łatwo umknąć

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