Hot Wheels Unleashed GOTY Edition trafiło do Game Passa

Świetne wieści dla posiadaczy usługi Game Pass. Dziś biblioteka dostępnych w ramach abonamentu gier powiększyła się o kolejny mocny tytuł.

Hot Wheels Unleashed w Xbox Game Pass

Hot Wheels Unleashed GOTY Edition jest już dostępne na PC oraz konsolach Xbox. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej produkcji, to zachęcam do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Recenzja Hot Wheels: Unleashed - mały świat wielkich wyścigów.



„Pokaż, na co Cię stać, rywalizując w obłędnych wyścigach, i przygotuj się na wspaniałą zabawę! Driftuj, korzystaj z przyspieszaczy i pokonuj widowiskowe pętle. Tylko uważaj! Jadąc za wolno, narażasz się na działanie grawitacji. Trudniejsze wyzwania to większe zasługi. Rywalizuj ze znajomymi w trybie podzielonego ekranu dla 2 graczy lub zmierz się nawet z 12 przeciwnikami w trybie online” – czytamy w opisie gry na Steam.



Warto zaznaczyć, że wersja udostępniona w Game Passie to kompletna edycja, która zawiera masę dodatków. Na koniec przypomnijmy, że Hot Wheels Unleashed zadebiutowało na rynku 30 wrześni 2021 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X i Nintendo Switch.