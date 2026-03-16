Zapomniana gra z Władcy Pierścieni doczeka się remastera? Przeciek ze Steama zdradza powrót jednej z najciekawszych produkcji ze Śródziemia

Może to nie byłby powrót króla, ale wielu fanów ucieszyłoby się na możliwość ponownego zagrania w ten tytuł w odświeżonej wersji.

W sieci pojawiły się przecieki sugerujące możliwy powrót jednej z gier osadzonych w uniwersum stworzonym przez J.R.R. Tolkiena. W bazie SteamDB zauważono tajemniczy wpis, który może wskazywać na ponowne wydanie produkcji Władca Pierścieni: Wojna na Północy z 2011 roku. Władca Pierścieni: Wojna na Północy – gra doczeka się remastera? Informacja została dostrzeżona przez jednego z użytkowników Reddita, który natknął się na nietypową nazwę w sekcji plików powiązanych z umowami licencyjnymi. W bazie pojawiło się oznaczenie „Slinky”, które według odkrywców może być roboczym kryptonimem powiązanym właśnie z Wojną na północy. Choć na pierwszy rzut oka trudno powiązać tę nazwę z grą ze świata Śródziemia, analiza wpisów w bazie danych sugeruje, że może chodzić o projekt związany z ponownym wprowadzeniem tytułu do sprzedaży.

Władca Pierścieni: Wojna na Północy zadebiutowało w 2011 roku i zostało stworzone przez studio Snowblind Studios przy współpracy z Warner Bros. Interactive Entertainment. Produkcja była kooperacyjną grą action-RPG akcji osadzoną w północnych regionach Śródziemia, równolegle do wydarzeń znanych z powieści oraz filmów. Gracze mogli wcielić się w bohaterów reprezentujących różne rasy i wspólnie walczyć z siłami Saurona. Gra nie odniosła spektakularnego sukcesu. W recenzjach zwracano uwagę na liczne błędy techniczne oraz problemy z działaniem rozgrywki, które mocno obniżały jakość doświadczenia. W serwisie Metacritic tytuł uzyskał ocenę 61/100, a rok po premierze studio odpowiedzialne za produkcję zostało zamknięte.

Kilka lat później gra zniknęła z cyfrowych sklepów. W 2018 roku została usunięta ze Steam oraz innych platform dystrybucji, takich jak PlayStation Store czy Xbox Marketplace. Powodem były najprawdopodobniej wygasłe umowy licencyjne dotyczące wykorzystania marki Władcy Pierścieni. Od tamtego momentu legalny dostęp do Władcy Pierścieni: Wojny na Północy był możliwy właściwie tylko poprzez fizyczne wydania. Nowe informacje z bazy SteamDB sugerują jednak, że coś może się w tej sprawie zmieniać. W plikach instalacyjnych pojawiła się także wzmianka o firmie Aspyr. Studio to specjalizuje się w przygotowywaniu nowych wersji starszych gier oraz remasterów produkcji bazujących na popularnych markach filmowych i growych. Obecnie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w przygotowaniu jest jedynie ponowne udostępnienie gry w sprzedaży, czy może pełnoprawne odświeżenie z poprawkami technicznymi. Warto też podkreślić, że żadna ze stron potencjalnie zaangażowanych w projekt nie skomentowała dotąd tych doniesień. Fani gier osadzonych w świecie Tolkiena od dawna liczą na powrót starszych produkcji lub powstanie nowych dużych tytułów. Ostatnie lata nie były dla nich szczególnie udane, a głośne projekty z tego uniwersum pojawiały się sporadycznie. Jeśli odkrycie w bazie Steam rzeczywiście zapowiada powrót Wojna na Północy, może to być pierwszy sygnał, że klasyczne gry ze Śródziemia zaczynają powoli wracać do cyfrowej dystrybucji.

