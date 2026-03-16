Twórcy Solasta 2 reagują. RPG doczeka się wielu poprawek

Łatki już w drodze.

Wygląda na to, że studio Tactical Adventures nie marnuje czasu. Zaledwie dobę po premierze Solasta 2 w ramach wczesnego dostępu, Myzzrym (Community Manager studia) opublikował obszerny komunikat, w którym bezpośrednio odnosi się do najgorętszych zarzutów graczy. Solasta 2 – poprawki po premierze Deweloperzy zadeklarowali prace nad poprawkami, które mają pomóc z problemami zauważonymi krótko po premierze. Przyznano się do błędu w założeniach – zaniedbano gotowe wzorce, ponieważ studio spodziewało się większej popularności tworzenia postaci od zera. Studio obiecuje dodać więcej dopracowanych modeli postaci, które „wyglądają dobrze” bez konieczności spędzania godzin w suwakach. Twórcy usłyszeli narzekania na brak zróżnicowania sylwetek. Obecnie potężny wojownik wygląda tak samo jak cherlawy mag. Pracują nad nowymi kształtami ciał, aby statystyki postaci (jak siła czy kondycja) miały swoje odzwierciedlenie w wyglądzie.

Zauważono też istnienie irytującego buga, przez który klatka piersiowa męskich modeli jest nienaturalnie przesunięta – poprawka jest już w drodze. System morfingu twarzy okazał się zbyt skomplikowany, więc deweloperzy planują go przebudować, by łatwiej było osiągnąć zamierzony efekt, oraz dodać brakujące fryzury. Jak na early access przystało, Solasta 2 boryka się z problemami technicznymi, ale studio oferuje już konkretne rozwiązania. Częste zawieszanie się gry może zostać rozwiązanie przełączeniem się na specjalną wersję beta (Właściwości gry -> Wersje gry i bety), która zawiera najświeższe, jeszcze testowane poprawki stabilności. Deweloperzy są również świadomi specyficznych crashy na niektórych jednostkach Intela i przygotowali instrukcje na swojej stronie wsparcia.

Tactical Adventures podkreśla, że niektóre zmiany (jak poprawka buga z klatką piersiową) pojawią się w ciągu kilku dni, natomiast przebudowa systemów ciał zajmie więcej czasu. Co ważne, twórcy nadal mocno stawiają na model „historii drużyny", więc mimo próśb o romanse (które wylały się po premierze), pozostają przy swoim familijnym podejściu do fabuły. Mimo tych problemów, Solasta 2 radzi sobie nieźle, a szybka reakcja na krytykę może pomóc w podbiciu oceny na Steam, która obecnie oscyluje w granicach „mieszanych".