Najciekawsze promocje na Steam na weekend

Piotr "SteamPunker" Konopnicki
2026/03/15 18:30
Świetne przeceny na platformie Valve, to idealna okazja do polowania na najlepsze promocje w sklepie Steam. Wszystkie wymienione w tekście produkcje łączą zarówno solidne przeceny, jak i satysfakcjonującą jakość rozgrywki.

Poniżej znajdziecie bezpośrednie linki do aktualnie najlepszych ofert na wyprzedaży w sklepie Steam. Zestawienie obejmuje zarówno duże, wysokobudżetowe produkcje, jak i tytuły niezależne, które na obecnych przecenach oferują najlepszy stosunek zawartości do ceny. Z wyjątkiem remake'u Dead Space (który jest na promocji do jutra, do godz. 19:00), większość przecen kończy się dopiero w czwartek.

Wyprzedaż Steam
Najlepsze promocje na Steamie na niedzielę 15.03.26:

Star Wars Jedi: Survivor (299,90zł -90%) 29,99 zł

Poznaj dalszy ciąg historii Cala Kestisa w Star Wars Jedi: Ocalały™ – przygodowej grze akcji z perspektywy trzeciej osoby autorstwa Respawn Entertainment, stworzonej we współpracy z Lucasfilm Games.

Dead Space (269,90zł -85%) 40,48 zł Uwaga, promocja tylko do jutra (16.03) do godz. 19:00!

Klasyczny horror science fiction powraca w zupełnie nowej odsłonie oferującej jeszcze bardziej immersyjne doświadczenie, z niezrównaną grafiką, oprawą dźwiękową i ulepszeniami rozgrywki – zachowując jednocześnie wierność emocjonującej idei oryginału.

The Riftbreaker (99,00zł -67%) 32,67 zł

The Riftbreaker łączy budowanie bazy i survival z elementami Action RPG w rozgrywce dla 1 lub do 4 graczy w Co-opie. Walcz z tysiącami wrogów, buduj bazę, twórz potężne bronie i odkrywaj nowe technologie aby przetrwać.

A Way Out (119,90zł -90%) 11,99 zł

A Way Out to wyjątkowa kooperacyjna gra przygodowa, w której gracz wciela się w rolę jednego z dwójki więźniów planujących śmiałą ucieczkę z więzienia.

Command & Conquer Remastered Collection (89,90zł -75%) 22,47 zł

Command & Conquer oraz Red Alert zostały zremasterowane w rozdzielczości 4K przez dawnych członków ekipy Westwood Studios. Obejmuje wszystkie 3 rozszerzenia, odbudowany tryb wielu graczy, zmodernizowany interfejs, czy edytor map.

Green Hell (89,99zł -90%) 8,99 zł

Zagraj w symulator przetrwania z otwartym światem w niezbadanej amazońskiej dżungli. Wykorzystuj techniki przetrwania, by wytwarzać przedmioty, polować, łowić, zbierać surowce oraz tworzyć prowizoryczne schronienia lub prawdziwe twierdze.

Blasphemous (89,99zł -90%) 8,99 zł

Blasphemous to brutalna platformowa gra akcji obfitująca w walkę w stylu hack'n'slash, osadzona w pełnym koszmarów świecie Cvstodia. Przemierzaj świat, szlifuj umiejętności i szlachtuj bez litości hordy wrogów próbujących przeszkodzić Ci w misji polegającej na zdjęciu klątwy wiecznego potępienia.

Jak widać lista jest bardzo zróżnicowana i znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy Action RPG, jak i RTS-ów czy symulatorów przetrwania. Która przedstawiona promocja najbardziej wpadła wam w oko?

Źródło:https://store.steampowered.com/specials/

Piotr "SteamPunker" Konopnicki

Strateg i erpegowy planista. Personalnie psychofan steampunku, któremu musiał dać ujście nawet w nicku. Hobbystycznie majsterkowicz komputerowy i "akolita" Apple. Po prostu lubię, kiedy coś działa.

