Horrorowy hit już na VOD. Po zaledwie 31 dniach w kinach

Film dopiero co podbił kina, a już zmierza do widzów domowych – mimo bardzo dobrych wyników finansowych.
Zaledwie miesiąc temu Krzyk 7 debiutował w kinach i szybko okazał się jednym z największych hitów początku roku. Teraz jednak Paramount podejmuje zaskakującą decyzję – produkcja już trafia na VOD, skracając swoją obecność na wielkim ekranie do zaledwie 31 dni.
Szybkie przeniesienie filmu na VOD wpisuje się jednak w strategię Paramount, które od kilku lat konsekwentnie skraca tzw. „okno kinowe”. Podczas gdy inni giganci branży – jak Warner Bros., Disney czy Universal Pictures – dążą do utrzymania co najmniej 45 dni wyłączności dla kin, Paramount regularnie schodzi do około miesiąca.
GramTV przedstawia:
Decyzja ta jest o tyle kontrowersyjna, że Krzyk 7 miał bardzo mocne otwarcie (ponad 60 mln dolarów w pierwszy weekend w USA) i utrzymywał solidne zainteresowanie widzów. W praktyce oznacza to, że film mógłby jeszcze przez kilka tygodni generować przychody na dużym ekranie.
Z drugiej strony szybkie wejście na VOD może dodatkowo napędzić zyski. W ostatnich latach model hybrydowy – krótsze okno kinowe i szybkie przejście do dystrybucji cyfrowej – coraz częściej okazuje się skuteczny finansowo. W przypadku tak rozpoznawalnej marki jak Krzyk może to oznaczać kolejne miliony dolarów wpływów. Nie zmienia to faktu, że Paramount pozostaje wyjątkiem na tle konkurencji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!