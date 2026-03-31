Horrorowy hit już na VOD. Po zaledwie 31 dniach w kinach

Jakub Piwoński
2026/03/31 12:30
Film dopiero co podbił kina, a już zmierza do widzów domowych – mimo bardzo dobrych wyników finansowych.

Zaledwie miesiąc temu Krzyk 7 debiutował w kinach i szybko okazał się jednym z największych hitów początku roku. Teraz jednak Paramount podejmuje zaskakującą decyzję – produkcja już trafia na VOD, skracając swoją obecność na wielkim ekranie do zaledwie 31 dni.

Krzyk 7
Krzyk 7

Krzyk 7 już na VOD

To ruch, który może budzić zdziwienie, zwłaszcza że film radzi sobie bardzo dobrze finansowo. Na rynku amerykańskim horror zarobił około 118 mln dolarów, a globalnie przekroczył już 200 mln. To wynik w pełni wystarczający, by studio dało zielone światło kolejnej części – ta jest już w przygotowaniu. Zaskakujące jest to, że mamy do czynienia z najgorzej ocenianym filmem serii, który zalicza jednocześnie najlepszy wynik otwarcia.

Szybkie przeniesienie filmu na VOD wpisuje się jednak w strategię Paramount, które od kilku lat konsekwentnie skraca tzw. „okno kinowe”. Podczas gdy inni giganci branży – jak Warner Bros., Disney czy Universal Pictures – dążą do utrzymania co najmniej 45 dni wyłączności dla kin, Paramount regularnie schodzi do około miesiąca.

Decyzja ta jest o tyle kontrowersyjna, że Krzyk 7 miał bardzo mocne otwarcie (ponad 60 mln dolarów w pierwszy weekend w USA) i utrzymywał solidne zainteresowanie widzów. W praktyce oznacza to, że film mógłby jeszcze przez kilka tygodni generować przychody na dużym ekranie.

Z drugiej strony szybkie wejście na VOD może dodatkowo napędzić zyski. W ostatnich latach model hybrydowy – krótsze okno kinowe i szybkie przejście do dystrybucji cyfrowej – coraz częściej okazuje się skuteczny finansowo. W przypadku tak rozpoznawalnej marki jak Krzyk może to oznaczać kolejne miliony dolarów wpływów. Nie zmienia to faktu, że Paramount pozostaje wyjątkiem na tle konkurencji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/30/paramount-sends-scream-7-to-pvod-after-31-days-raising-questions-about-theatrical-windows

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




