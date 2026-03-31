Horrorowy hit już na VOD. Po zaledwie 31 dniach w kinach

Film dopiero co podbił kina, a już zmierza do widzów domowych – mimo bardzo dobrych wyników finansowych.

Zaledwie miesiąc temu Krzyk 7 debiutował w kinach i szybko okazał się jednym z największych hitów początku roku. Teraz jednak Paramount podejmuje zaskakującą decyzję – produkcja już trafia na VOD, skracając swoją obecność na wielkim ekranie do zaledwie 31 dni.

To ruch, który może budzić zdziwienie, zwłaszcza że film radzi sobie bardzo dobrze finansowo. Na rynku amerykańskim horror zarobił około 118 mln dolarów, a globalnie przekroczył już 200 mln. To wynik w pełni wystarczający, by studio dało zielone światło kolejnej części – ta jest już w przygotowaniu. Zaskakujące jest to, że mamy do czynienia z najgorzej ocenianym filmem serii, który zalicza jednocześnie najlepszy wynik otwarcia.