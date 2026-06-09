Powstaje kolejna część jednego z najbardziej przerażających horrorów w historii. Reżyser pracuje nad prequelem

Złe siły znów będą nas straszyć na dużym ekranie.

Choć kolejnym projektem Ariego Astera będzie film Scapegoat ze Scarlett Johansson, który ma wejść na plan zdjęciowy w listopadzie, reżyser zdradził właśnie zaskakującą informację dotyczącą swojej najbardziej cenionej produkcji. Twórca Dziedzictwo. Hereditary przyznał, że napisał już scenariusz prequela osadzonego w tym samym uniwersum. Dziedzictwo. Hereditary – powstaje prequel przerażającego horroru Informacja padła podczas specjalnego pokazu Dziedzictwo. Hereditary zorganizowanego w ramach Bleak Week w nowojorskim Metrographie. Aster został zapytany o możliwość powrotu do świata swojego debiutanckiego horroru i ujawnił, że taki projekt istnieje, choć na razie nie ma konkretnych planów jego realizacji.

Napisałem prequel tego filmu. Nigdy nie wydaje się jednak odpowiedni moment, by go zrealizować. To prequel, a nie kontynuacja, więc sam nie wiem jeszcze, dokąd to wszystko zmierza. Słowa reżysera sugerują, że tajemniczy Scapegoat nie jest związany z uniwersum Dziedzictwo. Hereditary. Wcześniej Aster wspominał, że rozwija równolegle trzy różne projekty, w tym film science fiction, duchowego następcę Eddington oraz nowy horror. Nie wiadomo jednak, który z nich ostatecznie okaże się jego kolejnym dziełem. Podczas tego samego spotkania reżyser odniósł się także do obecnej fali niezależnych horrorów, zwracając szczególną uwagę na twórców młodego pokolenia, takich jak Kane Parsons i Curry Barker. Aster nie krył uznania dla osiągnięć pierwszego z nich. Ma zaledwie 20 lat, a to, co tworzy przy użyciu Blendera, pokazuje, że konsekwentnie realizuje własną wizję. Bardzo mnie cieszy obserwowanie czegoś takiego. To niezwykle ekscytujące.

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Twórca wrócił również wspomnieniami do procesu powstawania Dziedzictwo. Hereditary. Choć film okazał się przełomem w jego karierze i zdobył status współczesnego klasyka horroru, droga do sukcesu nie należała do łatwych. Aster przyznał, że końcowy etap produkcji, realizowanej przy współpracy z problematycznym inwestorem, był dla niego wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Mimo ogromnej popularności filmu reżyser z przymrużeniem oka zauważył, że kolejne produkcje nie spotykają się już z równie entuzjastycznym przyjęciem, choć sam uważa je za coraz lepsze. Przy każdym kolejnym filmie mam poczucie, że jestem z niego bardziej dumny niż z poprzedniego. Jednocześnie mam wrażenie, że ich odbiór przynosi coraz mniejsze rezultaty. Dotychczas Ari Aster wyreżyserował cztery pełnometrażowe filmy: Dziedzictwo. Hereditary, Midsommar. W biały dzień, Bo się boi oraz Eddington. Jeśli jednak zapowiedziany prequel rzeczywiście kiedyś powstanie, fani z pewnością będą mogli ponownie zanurzyć się w jednym z najbardziej niepokojących światów współczesnego kina grozy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.